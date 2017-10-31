Итоги летнего трудового семестра подвели в Хабаровске. В городском дворце культуры собрались более 200 бойцов студенческих отрядов. Все лето они трудились на благо города и края. Почетными гостями мероприятия стали и.о. мэра Хабаровска Сергей Кравчук, заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов, представители Законодательной думы края, муниципалитета. История студенческого трудового движения насчитывает уже несколько десятков лет. Первый отряд был образован в 1968 году. Он назывался «Энергия» и базировался в Хабаровском городском институте инженеров железнодорожного транспорта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

С тех пор хабаровские студенты трудились на тысячах объектов в городе и за его пределами. «С каждым годом у нас растет число студентов, которые хотели бы поучаствовать в общественно-полезной деятельности для жизни города. Это не может не радовать. Кто-то зарабатывает в отрядах первые деньги, все студенты получают хороший трудовой опыт, навыки и обзаводятся надежными друзьями.

Это школа взрослой самостоятельной жизни. В студенческие трудовые отряды идут целеустремленные, ответственные и активные ребята. Благодарю вас за ценный вклад в экономику Хабаровска, за участие в социальной жизни города в этом году. Надеюсь, что после окончания учебы вы останетесь жить и работать в Хабаровске», — отметил и.о. мэра города Сергей Кравчук. В 2017 году было сформировано 14 студенческих отрядов по разным направлениям деятельности.

Так бойцы строительных отрядов работали на монтаже электрооборудования космодрома «Восточный», получили право на участие в межрегиональной студенческой стройке судостроительного комплекса «Звезда» в г. Большой камень, трудились на объектах стройки завода «Прогресс» в Арсеньеве, строили автодорогу в Приморском крае. Бойцы отряда «Путеец» участвовали в ремонте объектов железной дороги по всему Хабаровскому краю. Их коллеги «по цеху» — ребята из отряда «Проводники» — смогли попутешествовать по стране.

Пассажирские перевозки, где были задействованы студенты, осуществлялись по направлениям Хабаровск — Москва, Хабаровск — Нерюнгри, Хабаровск — Тихоокеанская. Бойцы педагогических отрядов трудились в детских оздоровительных лагерях «Созвездие», имени Олега Кошевого, «Океан» во Владивостоке, «Наши гости» (Приморский край), а также в хабаровской школе иностранных языков «Поколение 2000». Побывать в разных местах региона посчастливилось студентам из отряда «Путина». Они поработали на рыбоперерабатывающих и заготовительных предприятиях в Хабаровске, Николаевском районе, Охотском районе, Камчатском крае и Сахалинской области. Всего в Хабаровском крае трудились 1622 студента, 1228 из них представляли Хабаровск. Средняя заработная составила 24 тысячи рублей.