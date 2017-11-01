Уникальный для Дальнего Востока многофункциональный медицинский центр будет построен в Хабаровске. Уже начались работы по его возведению. Об этом рассказал журналистам первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда во время выездного рабочего совещания на объекте. Врачи центра будут оказывать полный спектр услуг – диагностику, лечение, реабилитацию послеоперационных больных. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Аналогов этому центру нет на территории Хабаровского края и даже на территории ДФО. Ближайшее полноценное отделение реабилитации и восстановительной медицины, включая массажи, физиотерапию, мануальную терапию, находится в Чите. Оборудование здесь будет от топовых мировых брендов. Лучевая диагностика, МРТ, рентген, маммограф, операционное оборудование – всё по самому высшему классу», — рассказал Валерию Лебеде директор медицинского центра «Наша клиника» Руслан Александров. К 2020 году подрядчики обещают построить все объекты комплекса, который будет состоять из отделения реабилитации и восстановительной медицины, клинико-диагностического центра, отделения лучевой диагностики, круглосуточного стационара на 58 мест, центра репродуктивной медицины, операционного блока с отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Проект уже признан постановлением губернатора масштабным и приоритетным. Работы на объекте начались, до нового года планируется возвести фундамент. А зимой начнется строительство первого этажа зданий. Сдать центр «под ключ» планируется в 2020 году. Для такого масштабного проекта это небольшой срок, поэтому для инвесторов особенно важна помощь городских властей. И она уже оказывается. «Земля была предоставлена в рекордные сроки, как и разрешение на строительство.

Возникают вопросы, связанные с транспортом, необходимо обеспечить безопасность – переезд через железную дорогу, а также доступность объекта – чтобы здесь ходили автобусы, были необходимые площадки. Нужно решить вопросы с подводом инженерных сетей», — сообщил Валерий Лебеда. Ежедневно новый клинический центр сможет обслуживать около 700 человек. Несмотря на то, что все средства, необходимые для строительства, – частные инвестиции, планируется, что каждому пятому пациенту центр будет оказывать услуги по полису обязательного медицинского страхования. Всего в строительство инвесторы планируют вложить около 2 миллиардов рублей.