Более 2500 деревьев высажено в Хабаровске с начала осени. Как сообщили в управлении ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города, основные посадки были выполнены во время прошедшего месячника по подготовке территории города к осенне-зимнему сезону. В рамках его проведения удалось сделать многое, в частности, избавить краевой центр от 60 несанкционированных свалок мусора, убрать более 130 бесхозных территорий. Сделан ремонт 59 детских и спортивных площадок во дворах, а также 11 бельевых и 60 контейнерных площадок, обновлены цоколи 20 зданий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В работах по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города приняло участие свыше 43600 человек. Помимо работников предприятий ЖКХ и благоустройства, свою лепту в обеспечение чистоты внесли сотрудники различных учреждений и организаций, коммерческих предприятий, студенты и школьники, военнослужащие, представители гаражно-строительных кооперативов и общественности.

Были организованы субботник, санитарные пятницы. Жилищные организации и службы благоустройства выполняли работы по уборке дворов и улиц, тротуаров и обочин дорог. Предприятия благоустройства убирали дороги города, остановки общественного транспорта, очищали от грязи и мусора сети ливневой канализации. Объем вывезенного дорожного смета и песка с прибордюрной зоны превысил три тысячи кубометров. Выполнены работы по ямочному ремонту проезжей части улиц Запарина, Фрунзе, Сеченова, Блюхера, Юности, Серышева, Тихоокеанской, Металлистов, Выборгской, Воронежской, Амурского бульвара и других.

Предприятия и организации города привели в надлежащий вид прилегающие территории, фасады зданий, ограждения, вывески и витрины, а также павильоны и платформы остановочных пунктов общественного транспорта, киоски. Муниципальным учреждением «Горзеленстрой» были выполнены работы: косьба травы на газонах улиц города на площади 963 тыс. м2; обрезка веток деревьев, закрывающих дорожные знаки, уборка цветников, вырезка сухого кустарника, санитарная очистка от поросли; посадка деревьев на улицах Пушкина, Калинина, Запарина, Волочаевской, Матвеевском шоссе, Воронежской, Ленинградской, Восточном шоссе, в парках Мира, «Динамо», «Северный», в поселке Красная речка. МУП «Горсвет» проведены работы по очистке и окраске опор линий наружного освещения в количестве 437 опор.

Транспортные предприятия, помимо уборки мусора на трамвайных путях по всем маршрутам – а это свыше 68 км, и на трамвайных остановках, очистили 1846 опор от несанкционированной рекламы. Управление по охране окружающей среды и природных ресурсов провело 22 контрольно-рейдовых мероприятий, обследовано 18 км водоохранных зон рек Правая и Левая Березовая, Чернушка. Выявлено 16 нарушений, 5 материалов направлено в контролирующие органы для привлечения к административной ответственности. Активное участие в работах санитарного месячника приняли участие 177 учреждения образования: приведены в порядок прилегающие территории, организованы акции: «Чистота спасет мир», «Чистый город», «Мой школьный двор», «Чистый двор чистый город», экофестиваль «Земля – мой дом, пусть будет чисто в нем».