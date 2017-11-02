В Хабаровском крае растет рождаемость

По статистике комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края, в 2000 году было зарегистрировано 12426 новорожденных. Спустя четыре года в крае родилось уже 16322 ребёнка. Далее — в 2008 году — 17291, в 2012 году — 18529 младенцев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В 2015 году был отмечен рекордный всплеск рождаемости за почти два последних десятилетия. Тогда в регионе родилось 19314 детей. Положительная тенденция сохраняется и в 2017 году. Только за 9 месяцев в Хабаровском крае родилось 12155 детей.

Около 52% родившихся в Хабаровском крае детей — мальчики. Девочек примерно 48%. При этом в среднем 90% новорожденных в указанный период — это первые дети в семье. Затем по количеству преобладают вторые дети. Такая тенденция наблюдалась вплоть до 2013 года.

В последние четыре года в регионе резко возросло количество третьих и последующих детей. Теперь в среднем их рождается около 12% от общего числа появившихся на свет. Это связано в первую очередь с мерами поддержки многодетных семей, которые реализуют власти региона.

Интересной особенностью последних 17 лет стало то, что в семьях гораздо чаще начали появляться двойни. Если в начале 2000-х в среднем рождалось 170 таких детей. То к 2017 году их число уже приблизилось к 500. Правда, из года в год происходят циклические спады рождаемости. Однако количество двойняшек теперь не опускается ниже 300 детей в год.