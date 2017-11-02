На Дальнем Востоке может появиться лесная биржа

На Дальнем Востоке может появиться российско-китайская биржи по продаже и покупке древесины. Перспективы ее создания обсудил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов с секретарем Китайской ассоциации лесной промышленности (China National Forest Products Industry Association) Ши Феном и председателем Союза российско-китайской лесной промышленности Су Мином.

«Российская сторона предлагает создать биржу на территории Российской Федерации, где лес будет продаваться и покупаться официально. Весь лес, который будет куплен на этой бирже, будет сертифицирован, а лес, который будет куплен иначе, будет считаться контрабандой. Мы должны предложения по порядку регулирования взаимодействия в лесной отрасли дать в течение двух ближайших недель», — отметил Леонид Петухов.

Предложение российской стороны было поддержано китайскими партнерами.

«Это хорошее предложение по созданию платформы по торговле древесины и пиломатериалами, чтобы две стороны доверяли друг другу. Китайская сторона считает это целесообразным. У наших стран есть свои законодательства и правила по развитию лесного хозяйства. Мы должны прийти к общему знаменателю для дальнейшего сотрудничества, чтобы наши требования по лесопользованию совпадали друг с другом», — отметил Ши Фен.

Предполагается, что будет сформирована электронная биржа, а также физическое место для встречи предпринимателей. Покупка и продажа леса может осуществляться по технологии блок-чейн. По мнению главы АПИ, локализация места продажи и покупке леса позволит сделать прозрачным правила работы предпринимателей.

Стороны договорились проработать более детально проработать предложение и вынести его на уровень решения государственной власти двух стран.

«После одобрения наших руководителей мы уже начнем формировать платформу», — отметил Леонид Петухов.

Отметим, общие запасы древесины на Дальнем Востоке составляют 21 млрд куб. м или 51 процент всего леса стран АТР. Более 80 процентов леса Дальнего Востока представлено хвойными породами. Наибольший объем запасов леса находится в Якутии – 8,8 млрд куб. м, второе место занимает Хабаровский край – 5,2 млрд куб. м. Производство необработанной древесины составляет 16,5 млн куб. м. Китай является основным импортером древесины из России.

Напомним, вчера в Пекине завершился двухдневный официальный визит в КНР Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. В ходе визита глава кабинета министров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел межправительственные переговоры, по итогам которых был подписан пакет документов о сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве. 1 ноября под руководством Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна прошла 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран.

В состав российской делегации вошли первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Юрий Трутнев, а также министр природных ресурсов Сергей Донской, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

На полях 22 регулярной встречи глав правительств России и Китая прошел ряд встреч с китайскими инвесторами вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.