64% выпускников на Дальнем Востоке трудоустраиваются по специальности

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке анализирует систему образования дальневосточного региона в рамках разработки программы подготовки кадров для предприятий ДФО – поручения Президента. По специальности в регионе трудоустраиваются лишь 64% выпускников дальневосточных учебных заведений, сообщили в АРЧК ДВ.

Такие данные получены по результатам выборочного мониторинга трудоустроенных выпускников 2016 года учебных заведений Дальневосточного федерального округа, проведенного федеральной службой госстатистики. отметили в Агентстве.

«Выпускники вузов по программам специалитета и магистратуры трудоустраиваются по профессии почти в 70% случаев, получившие высшее образование по программам бакалавриата – в 52%, специалисты среднего звена – в 63%, квалифицированные рабочие – 54%. В разрезе дальневосточных регионов ситуация неоднородна. Так, самый высокий процент трудоустройства рабочих и служащих – на Камчатке, в 70% случаев, самый низкий, на уровне 30%, в Якутии, Амурской и Еврейской автономной областях. Чаще всего по специальности работают выпускники вузов в Республике Саха, Магаданской и Сахалинской областях. Очевидно, что система образования не вполне отвечает требованиям региональных экономик, и необходимо привести в соответствие спрос и предложение на дальневосточном рынке труда», — подчеркнул начальник отдела социальных проектов АРЧК ДВ Александр Логунов.

О сложности найти работу по профессии говорят и сами выпускники Дальнего Востока: по результатам опроса, этот факт подтвердили 68% выпускников профессиональных образовательных учреждений и 71% выпускное вузов.

«При этом, за пределы региона чаще уезжают дипломированные специалисты с высшим образованием. Согласно информации портала мониторинга трудоустройства выпускников (Минобрнауки России), в 2015 году за пределы субъектов, в которых обучались, уехали 20% выпускников вузов ДФО. Причина — заработная плата, они получали в среднем на 14% больше, чем оставшиеся. В то же время, среди выпускников профучреждений уехали только 6%, их зарплата оказалась на 4% ниже, чем у дальневосточников», — добавил руководитель отдела.

По мнению экспертов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, тщательный анализ системы образования в ДФО и кадровых потребностей работодателей макрорегиона, позволит разработать эффективную программу подготовки трудовых ресурсов для дальневосточных инвесторов.

«До недавнего времени профессию выбирали по привычке или статусу, отдавая дань моде или семейным традициям. В результате лишь небольшой процент выпускников сегодня работает по специальности. Необходимо изменить эту систему, ориентируясь на классический профориентационный треугольник: «хочу-могу-востребован». Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий», — подчеркнул генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Отметим, Агентство разработало Навигатор востребованных профессий на Дальнем Востоке, четко дающий ответ на вопрос, какие специалисты будут востребованы в регионе в ближайшие годы. Исходя из этого можно рассчитать, по каким специальностям необходимо увеличить или возобновить подготовку, или ввести новую образовательную программу. С 1 сентября в дальневосточных вузах и спо началась подготовка по 20 новым профессиям и специальностям. Навигатор АРЧК ДВ содержит не только подробную аналитику и экспертные прогнозы развития дальневосточного рынка труда, но и подробную информацию, в каких учебных заведениях можно получить нужную специальность.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил Правительству, Минобрнауки, Минвостокразвития и Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработать программу по подготовке кадров для удовлетворения потребностей работодателей и инвесторов. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке.

«Важно, чтобы кадровая база для будущих производств формировалась именно здесь, на территориях Дальнего Востока», — подчеркнул Президент.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка также неоднократно подчеркивал, что стартовавшие и планируемые к реализации на Дальнем Востоке инвестиционные проекты создают высокий спрос на рабочую силу. Для их качественной подготовки система образования должна соответствовать опережающему развитию региона.