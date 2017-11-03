80 метров теплотрассы, пролегающей под улицей Краснореченской в Хабаровске, будут заменены в экстренном порядке. Аварийные работы на участке магистрали от улицы Бийской до улицы Богачева уже начались. Сейчас движение по Краснореченской затруднено, а с 0 часов 5 ноября до 23 часов 7 ноября будет блокировано полностью для всех видов транспорта. Как отметил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый, для автобусов уже разработаны временные маршруты движения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Пассажирам трамваев будет обеспечен беспрепятственный проезд: «Мы решили вопрос с трамвайным движением в эти дни. В связи с тем, что из района 5-й площадки ничем, кроме трамвая, жителям частного сектора выехать не удастся, все работы по замене трубопровода будут проведены ночью, а к утру трамвайное полотно займет свое прежнее место», — сообщил он. Объехать участок ремонта хабаровские автомобилисты смогут по улицам: Узловой, Пионерской, Бийской, Богачева, Павла Морозова. «Для того чтобы создать причинить жителям города наименьшие неудобства, масштабные ремонтные работы проведут в выходные и праздничный дни, когда транспортные потоки в Хабаровске не столь интенсивны, как в будни.

В указанные сроки мы планируем завершить все в полном объеме», — подчеркнул и.о. первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству Александр Андрюшин. Для замены изношенных труб, не выдерживающих нагрузки, рабочим предстоит снять дорожное полотно и углубиться на 2,5 метра под землю. Более двух десятков ремонтников и масса тяжелой техники будут задействованы в круглосуточном режиме. 80 метров отслуживших свое труб они сменят на новые – большего диаметра. «По окончании работ мы восстановим дорожное покрытие в зимнем варианте.

Если позволят погодные условия – то и в асфальтобетоне, а в весенний период, если потребуется, устраним недочеты», — сообщил и.о. начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк. Стоит отметить, что в ближайшее время в домах, прилегающих к участку проведения работ, возможны кратковременные отключения горячей воды и отопления. Движение транспорта по улице Краснореченской будет полностью восстановлено к началу рабочей недели.