В Хабаровске выполнен план по вакцинации против гриппа на 100 %. Итоги прививочной кампании подвели в управлении здравоохранения администрации краевого центра. Вакцинация завершилась 1 ноября, необходимо было привить более 283 тысяч горожан. По данным профильного управления, прививки сделали более 60 тысяч детей и более 223 тысяч взрослых. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

За прошлую неделю в поликлиники с симптомами ОРВИ и ОРЗ обратились 162 человека. «Большинство заболевших — дети. В целом эпидпорог по заболеваемости не превышен, он ниже показателя почти на 8 %. Случаев гриппа не зарегистрировано», — рассказала начальник отдела управления здравоохранения мэрии Галина Аристова. Кроме того, в медучреждениях продолжается осенняя прививочная кампания против клещевого энцефалита. Поставить вакцину можно в территориальных поликлиниках, предъявив медицинский полис.