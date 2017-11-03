Китайский инвестор предлагает построить железную дорогу Харбин-Владивосток

Строительство высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток обсудил сегодня в Пекине Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка с генеральным директором «Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп» (China Railway Dongfang Group) Цай Цзэминем, представлявшим интересы корпорации «Чайна Рэйдвэй Групп Лимитед» (China Railway Group Limited).

«Сегодня хороший импульс получили для развития международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Лидеры наших стран поддерживают этот проект. Строятся мосты: железнодорожный — Нижнеленинское (ЕАО, РФ) – Тунцзян (КНР), автомобильный — Благовещенск-Хэйхэ. Обсуждаем с китайской стороной строительство еще одного мостового перехода Полтавка-Дуннин. Мы поддерживаем инфраструктурные проекты и готовы оказывать государственное содействие в их реализации на территории Дальнего Востока. Предложенный проект по строительству железной дороги полностью укладывается в согласованную политику России и Китая по сопряжению Евразийского экономического союза с Экономическим поясом шелкового пути по фокусировке на ДФО. Инициатива, которая последовала от китайских партнеров, является конкретизацией этого сопряжения», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Проект строительства скоростной магистрали от Харбина до Владивостока предполагает прокладку более 380 км путей со строительством 12 станций. Прокладка линии от Муданцзяня до Харбина уже осуществляется, таким образом ж/д линия Муданцзянь-Владивосток будет соединена с железными дорогами Китая. Планируется, что скорость движения будет составлять 250 км/ч. Стоимость проекта, по предварительным расчетам, может составить до 19 млрд долларов США.

«Учитывая экономические возможности Владивостока и северо-восточных провинций Китая, данный проект будет успешен. Уверен, что строительство железной дороги Харбин-Владивосток окажет положительное влияние на укрепление экономических связей и активизацию сотрудничества между Россией и Китаем. Изначально задумывалась пассажирская линия. Но после оценки экономики проекта было решено проектировать смешенный поток, с учетом перевозки грузов», — отметил Цай Цзэминь.

Директор «Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп» отметил, что в приграничных территориях Китая проживает более 65 млн человек, что потенциально создает достаточную загруженность для окупаемости указанной железнодорожной линии. Одной из основных точек притяжения при использовании данной железнодорожной линии может стать интегрированный развлекательный курорт Приморье. Реализация данного проекта будет способствовать развитию туристического сектора как Приморского края, так и всего Дальнего Востока.

Как отметил Цай Цзэминь, China Railway Group Limited — крупнейшая строительная корпорация, головной офис которой расположен в Пекине. China Railway Group Limited станет генеральным подрядчиком проекта.

«Мы является одними из самых крупных строительных подрядчиков Китая и входим в 500 крупнейших предприятий мира, находясь на 55 позиции рейтинга Fortune Global. 71 процент всех железных дорог КНР построено нашей компанией. Из них 95 процентов – электромагистрали», — сказал Цай Цзэминь.

Он уточнил, что «Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп» работает на зарубежных рынках более 20 лет. «Мы обладаем всеми компетенциями в области проектирования, строительства и инвестирования в транспортную инфраструктуру. Компанией реализован ряд крупных проектов в таких областях как строительство метро, участков железных дорог, которые по расстоянию могут быть сопоставлены с железной дорогой Харбин – Владивосток. Общий объем проектов, который реализуется сейчас компанией, оценивается в 3 млрд долларов США. «Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп» разработает проектную документацию», — подчеркнул Цай Цзэминь.

Напомним, 1 ноября в Пекине завершился двухдневный официальный визит в КНР Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. В ходе визита глава кабинета министров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел межправительственные переговоры, по итогам которых был подписан пакет документов о сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве. 1 ноября под руководством Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна прошла 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран.

В состав российской делегации вошли первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Юрий Трутнев, а также министр природных ресурсов Сергей Донской, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

На полях 22 регулярной встречи глав правительств России и Китая прошел ряд встреч с китайскими инвесторами вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.