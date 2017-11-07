Свой 80-летний юбилей отметил Центральный район Хабаровска. Торжественная церемония состоялась в минувшую пятницу в Городском дворце культуры. В торжественной церемонии приняли участие мэр города Александр Соколов, заместители мэра, представители Хабаровской городской думы, правительства Хабаровского края, Законодательной думы Хабаровского края. В рамках церемонии жителям города, внесшим наиболее значимый вклад в развитие района, были вручены почетные грамоты, для собравшихся выступили артисты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«С территории Центрального района начинался город. Сегодня здесь сосредоточены ведущие организации, структуры управления регионом, округом. Район привлекает инвесторов, туристов. Я от души поздравляю жителей Центрального района с такой красивой датой. И искренне желаю благополучия жителям», — отметил мэр города Александр Соколов. Сегодня предприятия и организации, работающие в районе, дают около 40% всего оборота организаций города, более 36% налоговых поступлений. Здесь трудятся 120 тысяч работающих, что составляет практически треть занятого населения города.

В Центральном районе находятся основные объекты культуры и спорта, музеи и культовые здания, места отдыха горожан. На территории района работают уникальные объекты – городской Дворец культуры, музей истории города Хабаровска, новый светомузыкальный фонтанный комплекс на городских прудах, реставрируется парк «Динамо. После открытия площади «Город воинской славы» преобразилась Соборная площадь и территория в районе ОДОРА.