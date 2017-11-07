Спасти хабаровских держателей инженерных сетей от многомиллионных убытков призваны интеллектуальные приборы учета. Оснащенные каналом радиосвязи, они позволяют проводить дистанционное снятие показаний, причем – на всех объектах одновременно. «Умные» приборы дают возможность не только контролировать расход электроэнергии, горячей и холодной воды, но и в разы уменьшить суммы платежей по ОДН. По опыту управляющих компаний, рискнувших провести у себя эксперимент с внедрением подобных счетчиков, пользователи уже в полной мере ощутили на собственном кармане вполне реальную экономию. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Теперь жители домов, располагающих достаточными средствами, торопят свои жилищные организации с установкой электронной новинки, несмотря на то, что стоимость счетчиков с дистанционным управлением несколько выше, чем у обычных: для того, чтобы обеспечить такими приборами учета среднестатистический пятиэтажный дом, потребуется порядка 650 тысяч рублей. Эти средства жильцы могут потратить из сумм, запланированных на проведение текущего ремонта дома.

Признанным пионером в установке «умных» счетчиков в Хабаровске стала управляющая компания «ДВСРК — Горький»: в первых рядах она начала монтаж на своем жилмассиве российских приборов «Фобос-1». Ими уже полностью оснащен пятиэтажный жилой дом 1-б по улице Гагарина. Настоящую оду прибору поет главный энергетик УК «ДВСРК — Горький» Игорь Супрун, ведь уже более полугода как жители этого дома забыли о том, что значит снимать показания по потреблению электроэнергии вручную – счетчик сам транслирует их на базовую станцию.

Причем показания снимаются одномоментно как с индивидуальных (по каждой квартире — отдельно), так и с общедомовых приборов учета. «Также у этих счетчиков есть функция программирования – они могут работать как одно- или как двухтарифные. В режиме онлайн можно отслеживать всю информацию по потребляемой энергии по каждой квартире с точностью до одного часа. Любой собственник, запросив сведения из архива базовой станции, может узнать о том, когда и сколько он потребил электроэнергии, и даже какое напряжение в сетях было в то или иное время суток.

По желанию собственника мы совершенно бесплатно в течение пяти минут прямо из рабочего кабинета может перепрограммировать любой из этих «Фобосов»: настроить его для работы в одно- или двухтарифном режиме. Для того чтобы снять показания с такого счетчика, достаточно одного нажатия клавиши на компьютере базовой станции. Кстати, с нее же вся информация уходит напрямую в ресурсоснабжающую организацию», — рассказал энергетик. Ресурсоснабжающие организации, в свою очередь, также не дремлют и уже оценили по достоинству реальную пользу от «Фобосов»: в домах, где те установлены, значительно уменьшились потери электроэнергии, а у недобросовестных пользователей буквально на глазах тают возможности хищения энергоресурса.

Как сообщила начальник службы коммерческого учета ОАО «Хабаровская горэлектросеть» Елена Зотова, на днях в Хабаровск поступила тысяча этих приборов учета, закупленных компанией. Они будут установлены в частных жилых домах, где собственники платят по нормативу, а также в индивидуальных домах на нескольких хозяев. Заметим, что у энергетиков есть веские основания начать активную установку чудо-техники именно с частного сектора – ни для кого не секрет, что многих хозяев персональных домовладений дальневосточной столицы неоднократно ловили за руку на хищении электроэнергии. Без малого четыреста «Фобосов» уже установлены на частных подворьях и зарекомендовали себя наилучшим образом.

«Сейчас интеллектуальные общедомовые приборы учета «Фобос» установлены также в десяти жилых домах, в которых заканчивается межповерочный интервал, и производится плановая замена счетчиков», — рассказала Зотова. Стоит отметить, что в настоящее время в Законодательной думе Хабаровского края решается вопрос о том, чтобы предоставить собственникам жилья возможность устанавливать интеллектуальные приборы учета за счет средств капитального ремонта.