Компания Лотте планирует открыть на Дальнем Востоке гостиницу, завод и сеть кафе

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в рамках рабочей поездки в Республику Корея провел встречу с президентом компании «Лотте Корпорпорэйшн» господином Хванг Каг Гю. Во встрече приняли участие заместитель Министра по развитию Дальнего востока Александр Крутиков и генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

В начале встречи господин Хванг Каг Гю отметил, что компания работает с Россией уже больше 30 лет и за это время успела реализовать несколько знаковых проектов. Среди них – гостиничные комплексы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, также компания планирует приобрести уже функционирующий отель во Владивостоке, и открыть еще один в Иркутске. Всего общий объем инвестиций компании в российский бизнес составил 1,1 млрд долларов США.

«Когда я в сентябре 2016 года посетил Владивосток, во-первых, я увидел насколько изменился город с 2007 года, а во-вторых я убедился насколько увеличился поток туристов из Азии и особенно из Кореи. Наша компания давно занимается туристическим бизнесом и мы оцениваем это направление как очень перспективное. Эту возможность нельзя упускать, и после того как мы приобретем гостиницу во Владивостоке, займемся и привлечением корейских и японских туристов на Дальний Восток», — рассказал господин Хванг Каг Гю.

Глава Минвостокразвития добавил, что регион сегодня действительно становится популярным для азиатских туристов. Так, во Владивостоке уже работает приморская сцена всемирно известного Мариинского театра, открыт один из крупнейших в АТР океанариумов, а по решению Президента Владимира Путина скоро появятся филиалы Русского музея, Третьяковки и Эрмитажа.

«Ваши намерения инвестировать в туризм логичны и с нашей стороны вы найдете поддержку. Мы заинтересованы в инвестициях в эту сферу на Дальнем Востоке и намерены наращивать туристический потенциал. Если будут планы по строительству новых гостиниц, то компании будут доступны льготы и преференции, которые сегодня созданы для инвесторов на Дальнем Востоке. В их числе льготные режимы с самым низким в АТР уровнем налогообложения бизнеса, участки земли с подготовленной за счет государства инфраструктурой, упрощенные административные процедуры и специальные меры по защите инвесторов», — подчеркнул Александр Галушка.

Также глава Минвостокразвития предложил экспертам компании изучить проект по достройке гостиниц «Хайятт» во Владивостоке.

На встрече коснулись и другого направления работы компании Лотте – пищевой промышленности. По словам президента компании, сегодня прорабатывается возможность создания на Камчатке завода по переработке минтая.

«Также хочу сказать, что мы анализируем и дальневосточный рынок общественного питания. У нас есть бренд кафе фаст-фуда «Лоттерия» и мы как раз сейчас изучаем возможности открыть такую сеть кафе во Владивостоке», — поделился он.

Напомним, что сейчас Александр Галушка находится в рабочей поездке в Сеуле. В рамках визита состоялся ряд встреч с главами министерств и комитетов Республики Корея, а также с руководителями крупных корейских компаний. До этого он посетил КНР, где принял участие в 22 регулярной встрече глав правительств России и Китая, а также встречах с китайскими инвесторами.