Признание на всероссийском уровне: хабаровский муниципальный застройщик получил «золото» за надежность. «Золотой знак» общественного контроля «Надежный застройщик России» от государственного Фонда развития механизмов гражданского контроля в рамках Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» получило хабаровское муниципальное предприятие ООО «Фонд жилищного строительства». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Главную общественную награду в сфере жилищного строительства, присуждаемую «за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля по итогам 2017 года» его директору Алексею Савину торжественно вручили в ходе Всероссийского саммита «Надежный застройщик России», проходившего 2-3 ноября в Санкт-Петербурге в правительственной резиденции – государственном комплексе «Дворец конгрессов». Из 286 тысяч застройщиков, работающих в нашей стране, наград удостоились лишь 260 предприятий, а «Золотых знаков» — только 6, в числе их счастливых обладателей – хабаровчане.

Как рассказал лауреат, на саммит съехались застройщики из всех федеральных округов страны, отобранные по результатам гражданского и государственного контроля, чтобы обсудить с представителями законодательной и исполнительной власти актуальные проблемы строительной отрасли и предложить свои решения по совершенствованию законодательства в области жилищного строительства. Ранее ООО «Фонд жилищного строительства» неоднократно отмечалось наградами краевого и городского уровня. Теперь – заслуженное признание на всероссийском уровне.

В Хабаровске это предприятие давно имеет репутацию одного из самых надежных и прочно стоящих на ногах застройщиков, стабильной работе которого не мешает даже затянувшийся кризис в строительной отрасли: «Только в текущем году мы планируем ввести в строй 30 тысяч квадратных метров жилья, а, если считать с 2002 года — с момента создания «Фонда», то мы уже выстроили для хабаровчан 400 тысяч квадратных метров жилых площадей и намерены дальше продолжать работу в этом направлении», — рассказал Алексей Савин. Жилые комплексы «Дендрарий», «Каскад», многоэтажки на улицах Ясной и Трехгорной, а также многие другие постройки «Фонда» хабаровчане обжили уже давно.

Сейчас ООО «Фонд жилищного строительства» возводит новый современный комплекс жилых домов «Березки» в районе Ореховой сопки (в недалекой перспективе это будет микрорайон из 19 многоэтажных домов со всей сопутствующей инфраструктурой: школой, детским садом и прочими благами цивилизации) и комплекс «Пионерский» близ автомобильной развязки на улице Пионерской (сейчас заканчивается постройка двух высоток и начато возведение третьей). Уже закладывается фундамент второй очереди жилого комплекса «Вертикаль» на улице Запарина и многоквартирного дома по переулку Красноармейскому. «Все стройки, которые мы начинаем, доводим до конца. В том, что все дольщики получат ключи от своих новых квартир в срок, можно не сомневаться.

Например, для гарантированного завершения возведения «Пионерского» мы подписали договор проектного финансирования на 500 миллионов рублей с банком «Российский капитал», — рассказал Алексей Савин. На качество возведенного «Фондом» жилья и ассортимент планировок квартир новоселы не жалуются: современные дома, выстроенные преимущественно из кирпича (кстати – местного производства) рассчитаны на любой, даже самый взыскательный вкус. О том, что строительный товар пришелся потребителям по вкусу, говорит уровень продаж. Например, из 250 квартир в домах строящегося «Пионерского» на сегодняшний день непроданными остались всего 50 квартир, а в новостройке на улице Совхозной лишь 45 из 279 квартир еще не нашли своих хозяев.

«Будем и дальше стараться «держать марку» и оставаться самым надежным застройщиком в России», — пообещал Савин. Стоит отметить, что Федеральный некоммерческий проект «Надежные новостройки России» действует во всех регионах России с 2015 года. Его цель – повышение прогнозируемости, прозрачности и эффективности российского рынка жилищного строительства; минимизация рисков нарушений прав приобретателей жилой недвижимости; профилактика возникновения ситуации «обманутые дольщики».

Основные задачи проекта: превентивное выявление возможных нарушений прав приобретателей жилой недвижимости; содействие добросовестной конкуренции на рынке строящегося жилья; увеличение доли строящихся объектов жилой недвижимости, реализуемых в соответствии с 214-ФЗ; уменьшение доли строящихся объектов жилой недвижимости, в которых используются «серые» схемы продажи квартир; повышение защищенности и информированности граждан в вопросах приобретения жилья на первичном рынке; снижение бюджетных расходов путем профилактики возникновения обманутых дольщиков. Как сказано на официальном сайте проекта (http://dozor214.ru/), он нацелен, прежде всего, на покупателей жилой недвижимости в строящихся многоквартирных домах; представителей органов государственной власти, осуществляющих надзорные функции в сфере строительства; кредитные и страховые организации.