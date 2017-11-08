В Хабаровске выполнен план по вакцинации против вируса гриппа. Как сообщила начальник управления здравоохранения администрации города Татьяна Скорик в настоящее время вакцину против вируса гриппа получили более 280 тысяч хабаровчан, более 60 тысяч из которых – это дети. В настоящее время в городе не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. Вместе с тем в дальневосточной столице еженедельно с симптомами острой респираторной вирусной инфекции к врачам обращаются более 3,5 тысячи человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Но эти цифры в среднем на 10 % ниже эпидемического порога. «Сейчас наблюдается понижение температур, поэтому, чтобы оставаться здоровым, хабаровчане должны теплее одеваться, чаще бывать на свежем воздухе, стараться не контактировать с заболевшими людьми. В случае, если человек почувствовал недомогание, ему необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением», — порекомендовала Татьяна Скорик. Кроме этого, Татьяна Скорик рассказала и о ситуации с корью, которую завезли в Хабаровск из другой страны. Она сообщила, что в настоящее время вакцину от этой болезни получили более 700 человек. Подозрение на корь есть у 11 жителей города.