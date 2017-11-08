Более шести тысяч жителей края ежедневно получают услуги в МФЦ

В октябре этого года зафиксировано более 6000 обращений в день в многофункциональный центр края. За пять лет работы это учреждение заслужило доверие жителей региона.

По данным регионального министерства информационных технологий и связи, в крае действуют 17 филиалов, 2 дополнительных офиса МФЦ и 80 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП), в которых 315 окон по работе с населением обеспечивают доступ к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С июля 2012 г. по ноябрь 2017 г. к услугам многофункционального центра люди прибегали около четырех миллионов раз. В среднем в октябре этого года зафиксировано более шести тысяч обращений в день.

В МФЦ предоставляются 498 услуг. Учитывая статистику, на первом месте по популярности — услуги Росреестра Хабаровского края (регистрация прав на недвижимость) — 42%. На втором — услуги МВД (миграционный учет иностранных граждан, выдача водительских удостоверений, замена паспорта) — 24%. На третьем месте услуги соцзащиты — 21%. Жители края могут оформить через МФЦ субсидию на оплату коммунальных услуг, ежемесячное пособие на детей, заказать единовременную помощь по утрате кормильца семьи.

Для удобства клиентов здесь также можно получить телефонную консультацию, а также записаться на прием к специалисту.