Яндекс изучил поисковые запросы про Хабаровск

Аналитики Яндекса исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России — от Москвы до Брянска. Взяли все запросы с названиями этих городов за год, с августа 2016 по август 2017, и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нём, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний.

По сравнению с другими большими городами Хабаровск ищут не так часто. За год про него задали около 18 миллионов запросов — немного меньше, чем про Владивосток, и в 2,2 раза больше, чем про Улан-Удэ. Хабаровском чаще всего интересуются во Владивостоке, Улан-Удэ и Иркутске. В самом Хабаровске ищут в первую очередь Владивосток — в отличие от многих городов, Москва здесь не на первом месте.

Больше всего запросов от пользователей из других городов было связано с новостью о хабаровских студентках-живодёрках. Вне новостной повестки люди интересуются тем, как добраться до Хабаровска, а оттуда — до Китая: [сколько лететь до хабаровска из москвы], [из хабаровска в китай на выходные]. Часто спрашивают, какое в городе время — [хабаровск часовой пояс], а также интересуются количеством жителей — [численность населения хабаровска].

Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про неё спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. В топ-15 по поисковой популярности вошли два города с населением меньше миллиона человек — Краснодар (четвёртое место, за год им интересовались около 61 миллиона раз) и Сочи (шестое место, более 57 миллионов запросов за год).

Судя по поисковым запросам, Сочи — это в первую очередь море и пляж, а Тула — пряники, самовары и оружие. Москва интересует жителей других городов больше с точки зрения жизни и работы — [работа в москве с проживанием]. Во Владивостоке многие хотят продать или купить машину — [авто с пробегом из японии], а в Краснодар стремятся переехать — [краснодар отзывы переехавших].

При анализе поисковых запросов учитывались только те запросы, которые непосредственно касались того или иного города. Запросы про соответствующие регионы, одноимённые улицы, станции метро, вокзалы, организации, художественные произведения, футбольные клубы не исследовались. Также не учитывались названия жителей каждого города.