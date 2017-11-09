На территорию Хабаровского края идёт циклон

По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с выходом циклона 11-12 ноября в южных (Бикинский, Вяземский, им.Лазо) и центральных (г. Хабаровск, Хабаровский, Нанайский, Советско-Гаванский, Ванинский) районах Хабаровского края ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. Усиление ветра по долинам рек прогнозируется до 15-20 м/с. На побережье Татарского пролива также ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами очень сильные, усиление ветра до 23-28 м/с. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На дорогах гололёдные явления. По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с прогнозируемыми погодными условиями, формированием снежного наката и гололёдных явлений повышается вероятность возникновения ДТП на трассах федерального, регионального и местного значения, затруднения в движении большегрузной техники, возможно введение ограничений в движении междугороднего пассажирского транспорта. Кроме этого, по погодным условиям могут вводиться ограничения движения воздушных судов, паромной переправы «Ванино-Холмск».

Кроме этого, сильные осадки, налипание мокрого снега на провода и ветер могут привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, обрывам на линиях ЛЭП, перехлестам проводов. Сложные метеоусловия создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций при судоходстве и несанкционированном выходе на воду на маломерных судах.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Также организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, оперативный обмен информацией.