Сельхозкооперативы на «дальневосточном гектаре» будут активно развивать в Хабаровском крае

Накануне в рамках работы первой Всероссийской конференции по развитию кооперации на «дальневосточном гектаре» Правительство Хабаровского края подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере сбыта продукции, произведенной участниками федерального проекта. Подписи под документом поставили гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, председатель комитета потребительского рынка и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу и гендиректор краевого сельскохозяйственного фонда Денис Койков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В рамках соглашения уже разработана «дорожная карта» совместных мероприятий. Среди них – проведение анализа рынка товаров Хабаровского края, разработка нового бренда продукта, произведенного на «дальневосточном гектаре», содействие сбыту продукции.

«Подписание соглашения – знаковое событие для Хабаровского края, потому что реализация федеральной программы только набирает обороты, а мы уже сейчас начинаем отрабатывать механизмы сбыта продукции, произведенной на «дальневосточном гектаре». Уверен, наша совместная работа будет направлена на то, чтобы дальневосточники имели возможность свободно реализовывать свои товары в торговых точках края», — отметил Николай Крецу.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке заключило еще два соглашения, направленных на развитие потребительской кооперации. Одно из них – с Российской саморегулируемой организацией ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» направлено на проведение различных обучающих семинаров по развитию кооперации на «дальневосточном гектаре», а также совершенствование существующих мер поддержки граждан.

В рамках еще одного соглашения с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации («Центросоюз») планируется внедрять передовые практики кооперативного развития в систему дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, продвигать проекты по закреплению и привлечению трудовых ресурсов на Дальнем Востоке.

Напомним, 8-9 ноября в Хабаровске проходит первая Всероссийская конференция по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре». Участие в ней принимают более 200 экспертов-практиков со всей страны. Организатором мероприятия выступило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Правительством Хабаровского края.