Производителям края помогут выйти на азиатские рынки

В Правительстве края прошло совместное совещание комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности, ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и ассоциации рестораторов региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На встрече шла речь об инструментах поддержки компаний, которые планируют поставлять продукцию для зарубежного потребителя. Руководитель хабаровского подразделения Российского экспортного центра (РЭЦ) Владимир Крет сообщил, что главная задача – упростить предпринимателям процедуру выхода на внешние рынки. Для бизнесменов в РЭЦ готовы предоставить более 100 услуг. Среди них, например, консультации юристов и других экспертов, анализ востребованности продукции за рубежом и содействие в получении необходимых документов.

Еще один инструмент поддержки — это проект «Сделано в России» (Made in Russia), который был запущен в 2014 году. Его цель — оказание информационной поддержки отечественным производителям, повышение узнаваемости и продвижение российской продукции как внутри страны, так и за ее пределами.

«Подразделение РЭЦ в Хабаровске открылось в 2016 году. Мы предлагаем предпринимателям разные формы поддержки и призываем участвовать в проекте Made in Russia. Компании Хабаровского края могут маркировать свою продукцию и использовать логотип. Это бесплатное продвижение бренда, бесплатная реклама на иностранных рынках», — отметил руководитель хабаровского подразделения «Российского экспортного центра» Владимир Крет.

Для поддержки предприятий-экспортеров в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края создан специальный отдел. В планах комитета — ежегодно выводить два предприятия на внешние рынки.

«В ближайшее время комитет планирует начать реализацию проекта «Made in Russia». Первым предприятием-участником станет компания «Дакгомз», входящая в состав АО «Белуга групп Восток». Также в планах разработать и подписать совместную дорожную карту с РЭЦ по развитию продовольственного экспорта края, — сообщил председатель комитета Николай Крецу.

Ранее Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что Россия имеет хороший потенциал для увеличения несырьевого экспорта, для этого необходимо повышать конкурентоспособность отечественных товаров и решительнее бороться за доступ на внешние рынки.