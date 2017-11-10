Готовность хабаровских коммунальщиков к предстоящему снегопаду обсудили в мэрии. По прогнозам синоптиков, циклон ожидается уже в ночь на субботу, 11 ноября. В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям была спланирована работа предприятий благоустройства, транспорта, энергетического комплекса и социальных объектов. Как рассказал заместитель начальника управления ГО и ЧС администрации Хабаровска Виталий Орел, циклон пройдет над городом в выходные дни. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В связи с прогнозируемым выходом циклона на Хабаровский край, в том числе город Хабаровск, в ночь на 11 ноября ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега и мокрого снега. 11-12 ноября прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На дорогах ожидается гололед. В связи с ухудшением погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера на объектах транспорта, энергоснабжения и нарушения работы объектов ЖКХ», — отметил Виталий Орёл.

Основные силы в ликвидации последствий снегопада – муниципальные предприятия благоустройства. Они уже подготовили 132 машины для уборки снега, посыпки реагентами и смесями дорог. Также заключены договоры на привлечение 90 единиц сторонней техники, на случай выпадения обильных осадков. «Ворс для щеточной техники, техпластины, отвалы и другие комплектующие предприятиями заготовлены и ждут своей очереди.

Для посыпки проезжей части заготовлено более 25 тысяч тонн песка, приобретено 325 тонн противогололедного реагента «Бионорд». В первом квартале 2018 года будет дополнительно завезено 124 тонны реагента. При выпадении обильных осадков в предприятиях благоустройства будут сформированы механизированные колонны для расчистки трасс и устранения гололеда в составе 10-15 машин», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк. Как рассказал Виталий Колтанюк, время реагирования предприятий на начало снегопада – около получаса. За это время работники прибудут на свои предприятия, получат разнарядки и начнут очистку трасс. При развитии самого неблагоприятного сценария – усиления снегопада – все коммунальные службы перейдут на работу в круглосуточном режиме.