Свыше миллиарда рублей выплачено обладательницам краевого материнского капитала

В Хабаровском каре продолжается реализация инициативы Президента России о введении для многодетных семей регионального материнского капитала. В регионе на дополнительные меры поддержи – 200 тыс. рублей – имеют право женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка и последующих детей и мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка и последующих детей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В подтверждении права на краевой материнский (семейный) капитал выдается гарантийное письмо. Средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и оплату медицинских услуг, оказываемых родителям или детям.

Распоряжение средствами возможно со дня исполнения третьему или последующему ребенку возраста двух лет. Исключение составляет использование средств на погашение кредитов или займов, выданных на приобретение (строительство) жилого помещения. В этом случае распорядиться средствами можно не дожидаясь исполнения третьему или последующему ребенку возраста двух лет.

По данным регионального министерства социальной защиты населения, за время реализации краевого материнского капитала, с 2011 года, выдано более 18 тыс. гарантийных писем, 6343 семьи распорядились этими средствами. При этом расходы краевого бюджета составили свыше миллиарда рублей.

Чаще всего краевой материнский капитал используют для улучшения жилищных условий — приобретение жилья, погашение кредитов (займов) на приобретение жилья. Этим правом воспользовались 5063 семьи, было выплачено 982 млн руб..

Медицинские услуги краевым капиталом оплатили 814 семей. Всего выплачено 93 млн руб. Возможностью оплатить образование ребенка воспользовалось 466 семей на общую сумму 30 млн руб.

Благодаря краевому материнскому (семейному) капиталу семьи имеют дополнительную поддержку от государства и принимают решение о рождении (усыновлении) третьих и последующих детей. Стоит отметить, что с момента введения краевого материнского (семейного) капитала количество многодетных семей в крае выросло в два раза.