Губернатор взял под личный контроль расследование авиапроисшествия в Нелькане

В 13.30 в Дежурно-диспетчерскую службу края поступила информация о том, что возле села Нелькан Аяно-Майского района при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский самолет Л-410. Воздушное судно совершало рейс по маршруту Хабаровск-Нелькан. В 2 км от взлетно-посадочной полосы самолет пропал с радаров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На борту находились 7 человек: 5 пассажиров (в том числе четырехлетний ребенок) и 2 члена экипажа. По предварительным данным, шесть из них погибли. Выжил ребенок, его состояние уточняется.

В настоящее время на месте авиакатастрофы работают спасатели и пожарные, привлечена санавиация. Решается вопрос об экстренной эвакуации пострадавшего ребенка.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт взял под личный контроль расследование авиапроисшествия в Нелькане. Глава региона уже поручил организовать «горячую линию» для родственников пострадавших и погибших, провести внутреннюю проверку в компании «Хабаровские авиалинии».

Также в ближайшее время Вячеслав Шпорт проведет оперативное совещание с министерствами и ведомствами.