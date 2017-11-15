Губернатор взял под личный контроль расследование авиапроисшествия в Нелькане

В 13.30 в Дежурно-диспетчерскую службу края поступила информация о том, что возле села Нелькан Аяно-Майского района при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский самолет Л-410. Воздушное судно совершало рейс по маршруту Хабаровск-Нелькан. В 2 км от взлетно-посадочной полосы самолет пропал с радаров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
На борту находились 7 человек: 5 пассажиров (в том числе четырехлетний ребенок) и 2 члена экипажа. По предварительным данным, шесть из них погибли. Выжил ребенок, его состояние уточняется.
В настоящее время на месте авиакатастрофы работают спасатели и пожарные, привлечена санавиация. Решается вопрос об экстренной эвакуации пострадавшего ребенка.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт взял под личный контроль расследование авиапроисшествия в Нелькане. Глава региона уже поручил организовать «горячую линию» для родственников пострадавших и погибших, провести внутреннюю проверку в компании «Хабаровские авиалинии».
Также в ближайшее время Вячеслав Шпорт проведет оперативное совещание с министерствами и ведомствами.
Эта запись была опубликована 15.11.2017в 19:16. В рубриках: Происшествия.
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