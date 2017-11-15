Мэр Хабаровска Александр Соколов принял участие в торжественной цере-монии сдачи двух многоэтажных домов на улице Подгаева

Мэр Хабаровска Александр Соколов принял участие в торжественной церемонии сдачи двух многоэтажных домов на улице Подгаева. Также поздравили новоселов и вручили им ключи от новых квартир начальник штаба, первый заместитель командующего Восточным военным округом Александр Чайко, заместитель председателя правительства Хабаровского края Анатолий Размахнин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Новое жилье предназначено для военнослужащих Восточного военного округа — офицеры, прапорщики, служащие частей, дислоцированных в Хабаровске, получили ключи от 280 квартир. Общая площадь сдаваемого жилья составила без малого 17 тысяч квадратных метров. «Забота о военнослужащих со стороны верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина за эти годы позволила десяткам тысяч военнослужащих решить свои проблемы с жильем. Мы со своей стороны сделали все, чтобы здесь появилась новая дорога — улица им. Лейтенанта Орлова и новый проезд.

От души поздравляю всех новоселов. Мы построили здесь детский сад. Вопросы развития общеобразовательных учреждений стоят перед нами во всех новых микрорайо-нах. То взаимодействие, которое есть между администрацией города, Восточным военным округом, правительством Хабаровского края позволяет сказать, что мы все проблемы ре-шим», — заявил мэр Хабаровска Александр Соколов. Почетные гости церемонии осмотрели жилплощадь. Она полностью готова для заселения: пластиковые окна, сантехническое оборудование, электрические плиты есть в каждой квартире. По словам Александра Чайко, в начале следующего года будут сданы еще два многоэтажных дома в этом районе. Жилье получат около 500 военнослужащих.