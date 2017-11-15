Хабаровск – экономный: мероприятия программы по энергосбережению в городе выполнены на 100%. Вопрос реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске», рассчитанной на 2016 – 2020 годы, стал накануне одной из тем для обсуждения на заседании комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

С результатами проведенных мероприятий собравшихся ознакомил начальник управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Игорь Муравьев. Напомним, что данной программой предусмотрены энергосберегающие мероприятия на ресурсоснабжающих предприятиях и предприятиях коммунальной инфраструктуры, управления дорог и внешнего благоустройства, в жилищном фонде города, в градостроительной деятельности города, а также в учреждениях бюджетного сектора.

В числе мер, призванных сократить расходы на оплату потребляемых энергоресурсов и обеспечить энергосбережение, — ремонт и полная замена морально и физически устаревших инженерных сетей, коммуникаций и оборудования; установка современных приборов учета; реконструкция и модернизация энергетических установок; восстановление изоляции линий электропередач и теплоизоляции трубопроводов; ремонт тепловых пунктов и систем отопления; реставрация кровель, остекление подъездов и заделка домовых швов; замена светильников наружного и офисного освещения на светодиодные и многое, многое другое.

Объем финансового обеспечения программы на 2016-2020 годы составляет 4 391,10 млн руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 145,03 млн руб., за счет внебюджетных источников – 4 246,9 млн рублей. В 2017 году на выполнение энергосберегающих мероприятий по муниципальной программе направлено 996,95 млн рублей, в том числе за счет внебюджетных источников – 965,32 млн. руб. и за счет средств местного бюджета – 31,63 млн. руб.

Как сообщил Игорь Муравьев, суммарный экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий есть, и немалый: в 2016 году он составил 51,2 млн рублей, что выше на 4,8 млн рублей, чем в 2015 году (тогда суммарный экономический эффект составил 46,4 млн рублей). «По итогам оценки результативности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске» за 2016 год она признана эффективной: степень выполнения мероприятий составила 100 %, количественная оценка результативности составила 95,9 %, доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам финансового обеспечения составила 119,48 %. Благодаря мероприятиям, предусмотренным программой, удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений снизился на 4,52 %, а горячей — на 6,4 %. На 4,1 % сократился удельный расход электроэнергии в многоквартирных домах», — рассказал Игорь Муравьев.