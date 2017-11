ЦДМ-online продолжил встречи детей и молодежи с популярными блогерами

Самый крупный не только в Москве, но и в России торговый центр для детей Центральный детский магазин на Лубянке снова ждет в гости представителя российской блогосферы – автора и ведущую канала BersReview Наталью Берсеневу (Берсик). Мероприятие в рамках проекта «ЦДМ Онлайн» начнется в эту субботу, 18 ноября, в 14 часов. Для того, чтобы гарантированно увидеть своего Интернет-кумира, желающим лучше будет все-таки пройти предварительную регистрацию, хотя усилиями компании «Галс девелопмент» в ЦДМ будет организована онлайн-трансляция происходящего.

Наташа Берсик является одним из популярнейших видеоблогеров страны – армия ее подписчиков насчитывает миллион человек. Девушка регулярно делится с ними историями создания своей уникальной коллекции кукол моделей Monster High, Ever After High, Disney – ее собрание насчитывает более 400 экземпляров. Понятно, что юных посетителей ЦДМ будут интересовать не только и не столько куклы, сколько секреты мастерства, и гостья магазина охотно ими поделится. Еще в программе – автограф- и фотосессии, веселые викторины от ЦДМ и многие другие «творческие активности», по выражению советника президента «Галс Девелопмент» по внешним коммуникациям Ирины Бурдельной. «Комсомольская правда» напомнила, что раньше в гости к ЦДМ приходили Anny May и Саша Спилберг – также звезды Рунета. На эти мероприятия в магазин пришли около 5 тысяч детей и подростков.