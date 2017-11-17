В Хабаровске стартовала заливка катков: любителям ледовых игр и забав пора точить коньки. Как рассказал руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров, ежегодно в дальневосточной столице обустраивается порядка 80 катков – на трети из существующих в городе хоккейных коробок. Массовую заливку ледовых площадок на жилмассивах местные спортивные инструкторы-методисты начнут на следующей неделе, а вот над катками муниципальных стадионов «Нефтяник», «Юность» и «Заря» мастера трудятся уже вовсю, чтобы с понедельника к занятиям могли приступить юные хоккеисты, занимающиеся в спортсекциях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Только на одном «Нефтянике» ежедневно тренируются ребята пяти возрастных групп (около полутора сотен человек) – и лед под их коньками звенит до позднего вечера. На его качество подрастающие звезды бенди и их тренеры пожаловаться не могут: на этом стадионе он всегда отменного качества. Константин Юров приоткрыл некоторые секреты технологии заливки: «Для того, чтобы «нарастить» на катке 15-20-сантиметровый лед, как того требуют нормативы, нужно в среднем 5 дней работы и 1,5 тысячи кубометров воды, а также бригада особо терпеливых «морозоустойчивых» мастеров.

Заливка ведется поэтапно: сначала формируется снежная подушка, потом на нее слоями начинают намораживать воду. Льют вручную – из мощных пожарных брандспойтов, потом «наращивают» ледовое зеркало, поливая его из спецавтомобиля. И так – слой за слоем. В середине работ на лед наносится разметка, после чего ее заливают поверх на несколько раз. На последнем этапе в дело пускают уникальный агрегат (единственный такой же работает в спортивной ледовой арене «Ерофей») – канадский ледоуборочный комбайн «Олимпия», который спиливает со льда мельчайшие шероховатости и шлифует его до зеркальной гладкости.

О поддержании идеального состояния ледового покрытия работники стадиона заботятся всю зиму: ежедневно с 7 часов утра они выходят на каток с ведрами, наполненными кашицей из воды и снега, чтобы зашпатлевать ею каждую трещину и выбоину не ледовом поле. Также в течение всего зимнего периода осуществляются «косметическая» заливка и шлифовка льда», — рассказал Юров. Несмотря на проведение капитального ремонта стадиона «Заря», каток на нем будет залит и доступен для спортсменов и просто любителей прокатиться на коньках.

Места для переодевания и прочие удобства, по словам Юрова, уже организованы на стадионе в специально установленных там теплых вагончиках. «Катки стадионов «Заря», «Юность» и «Нефтяник» всю зиму будут к услугам взрослых и детей. На каждом из них одновременно смогут кататься и укреплять свое здоровье более сотни человек. Для удобства любителей катания везде есть теплые раздевалки для обогрева и санузлы, возможность приобретения горячих и прохладительных напитков, легких закусок, так как все три катка работают допоздна. Стоимость посещения катков мы оставили на уровне прошлого года – от 100 до 130 рублей. Всем, кто не имеет своих коньков, их предложат напрокат: в арсенале стадионов есть весь размерный ряд, женские, мужские и детские модели, есть даже коньки профессионального класса, а еще – клюшки и мячи для хоккеистов-любителей. Стоимость проката – порядка 120-130 рублей», — сообщил Юров.