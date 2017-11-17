Мед, рыба и «Суперджет»: экспозиция Хабаровского края будет представлена в Москве

В Хабаровском крае готовятся представить регион на «Днях Дальнего Востока в Москве». С 8 по 16 декабря в российской столице можно будет познакомиться с экономическим, культурным и туристическим потенциалом всех субъектов ДФО.

«Дни Дальнего Востока» развернутся на нескольких выставочных площадках столицы. Главной из них станет «Экспоцентр» на Красной Пресне. Здесь посетители выставки смогут подать заявку на «дальневосточный гектар», познакомится с проектами ТОСЭР и Свободного порта, а также узнать о вакансиях на новых предприятиях ДФО.

В «Экспоцентре» также разместятся выставки регионов. Хабаровский край представит в интерактивном режиме образцы продукции авиа- и судостроения. Это будет сделано по технологии «ожившие картины», которая завоевала большую популярность во время презентации региона на ВЭФ во Владивостоке и Фестивале молодежи и студентов в Сочи. Посетители смогут самостоятельно разработать собственный дизайн-проект самолета Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, будет организована зона презентации чемпионата Мира по хоккею с мячом, который пройдет в Хабаровске в следующем году. С туристическими достопримечательностями края можно будет познакомиться с помощью интерактивной книги. Гости также смогут получить сувениры — магниты с изображением авиационной и судостроительной техники, производимой в Хабаровском крае.

Второй площадкой «Дней Дальнего Востока» станет территория напротив здания мэрии Москвы, где развернется «Дальневосточная ярмарка». Здесь москвичи и гости столицы смогут познакомиться с продуктами, которые выпускаются на Дальнем Востоке.

Компании из Хабаровского края представят сиропы из дальневосточной ягоды, чаи, мёд и дикоросы. Кроме того, в ярмарке примут участие рыбоперерабатывающие предприятия нашего региона. Они привезут копченую и соленую рыбу, икру и полуфабрикаты.

«Дни Дальнего Востока в Москве» – это отличная возможность для нашего региона представить экономический, туристический и культурный потенциал. Мы рассматриваем Дни как продолжение работы по презентации возможностей края, которая идет у нас в рамках Восточного экономического форума. Безусловно, далеко не все жители, бизнесмены из западной части нашей страны могут приехать во Владивосток. Поэтому мы, как и все регионы ДФО, по поручению Юрия Петровича Трутнева готовим свои экспозиции в Москве. Уверен, этот проект даст возможность познакомиться с огромным регионом, узнать о перспективах и новых проектах, найти работу или задуматься об открытии своего бизнеса на Дальнем Востоке», — отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

Отметим, что представители Хабаровского края примут участие и в деловой программе Дней. Она включает в себя различные сессии, в том числе международного дискуссионного клуба Валдай «Поворот России на Восток: следующее десятилетие». Руководители федеральных министерств социального блока расскажут о мерах, которые должны обеспечить к 2025 году рост показателей социального развития дальневосточных регионов. Комплексное развитие территорий макрорегиона станет главным предметом обсуждения на сессии «Новый подход к комплексному развитию территорий на Дальнем Востоке: как это будет работать?».

Кроме того, в столичных вузах пройдет цикл открытых лекций о Дальнем Востоке, а инвесторы, реализующие свои проекты в ДФО, расскажут о том, как начать и вести здесь свой бизнес.

«Мы проводим Дни Дальнего Востока, чтобы показать целевые вещи, которые нужны аудитории столицы нашей родины, – подчеркнул вице-премьер — полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. – Поэтому выбрали те темы, которые на наш взгляд полезны. Прежде всего, это Ярмарка вакансий. Мы строим более 900 предприятий. Для работы на них нужны будут люди со всей страны. Это тысячи вакансий. Важно задать импульс тому, чтобы люди знали о том, что строится, например, судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье, агропромышленные предприятия, и мы планируем строить газоперерабатывающие и газохимические комплексы в Амурской области. Это важно. Это реальные предложения работы на Дальнем Востоке. Второе направление, которое мы считаем важным, это один гектар. Как вы знаете, землю может получить любой житель Российской Федерации. Но подавляющее большинство жителей Москвы об этом ничего не знают. Наконец, мы хотим показать инвесторам конкурентные преимущества региона, который является центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша цель — донести информацию о том, что работать на Дальнем Востоке выгодно и эффективно».

Напомним, ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что в рамках Дней Дальнего Востока в Москве будет дан старт работе нескольких новых предприятий дальневосточного макрорегиона.