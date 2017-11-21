В 2018 году в Хабаровске отремонтируют 93 километра дорог – в три раза больше, чем в текущем. На это потребуется более 1,6 миллиарда рублей и 160 тысяч тонн асфальта (в полтора раза больше, чем в 2017-м). «И щебнем не забудьте запастись: в следующем году на него будет большой спрос – с учетом начала строительства дороги «Обход Хабаровска» с его поставками могут быть перебои, а нам нельзя из-за этого тормозить ход своих работ», — дал наказ городскому управлению дорог и внешнего благоустройства мэр Хабаровска Александр Соколов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В краевом центре заканчивается работа над версткой плана текущего и капитального ремонта городских дорог на 2018 год. Сейчас, на предварительном этапе, в него включены 58 объектов. До окончательного утверждения плана осталось несколько дней, и сегодня градоначальник проинспектировал состояние трасс, планируемых к восстановлению. Вместе с руководителями муниципальных служб и подразделений он осмотрел 26 улиц.

«Завтра-послезавтра завершим эту работу и сделаем окончательные выводы – может быть, с какими-то участками пока подождем, а какие-то, требующие неотложного ремонта, наоборот – включим в план в срочном порядке», — отметил мэр. Трудовой фронт дорожников в грядущем году пройдет по всем районам краевого центра: в Центральном районе предстоит отремонтировать 10 километров дорожного полотна, в Железнодорожном – 27, в Краснофлотском – 13, в Индустриальном – 20, в Кировском – 23. К примеру, в центре города приведут в порядок «дорожную одежду» на Уссурийском бульваре. С учетом строительства нового отеля «Хилтон» на улице Комсомольской, ее участок от улицы Лепнина до Уссурийского бульвара будет расширен, на остальном протяжении дороги планируется ямочный ремонт.

«А вот здесь у нас бордюр «загулял» — нужно все выровнять. Дорожное полотно – в трещинах: необходимо ликвидировать все просадки и неровности, ведь улица – центральная», — сказал мэр, осматривая улицу Тургенева. Те же претензии и к состоянию улицы Шевченко. На ряде участков улицы Шеронова (где это будет возможно выполнить технически) градоначальник дал указание заасфальтировать межрельсовое пространство: «На перекрестках – обязательно, и там, где нет уклона, это тоже нужно сделать», — отметил городской глава. Локомотивный проезд, улицы: Школьная, Аэродромная, Клубная, Промывочная, Энтузиастов, Воровского, Ленинградская, Воронежская, Ильича, Целинная, Запарина, Суворова и многие другие уже стали важными пунктами в дорожно-ремонтном плане.

Ямочный ремонт, восстановление и обновление дорожного полотна (а в некоторых местах – таких, как участок улицы Запарина между улицами Брестской и Советской, трассу придется делать практически «с нуля»), установка бордюров и приведение в нормативное состояние систем водоотведения, озеленение придорожных территорий и улучшение освещения трасс – это далеко не полный перечень работ, которые предстоит провести дорожникам в течение грядущего года.

Не обделят вниманием и такие крупные транспортные артерии, как улицы Краснореченская и Тихоокеанская. Уже в феврале грядущего года дорожные строители зайдут на участок Краснореченской, протянувшийся от улицы Богачева до Прогрессивной, чтобы расширить там дорожное полотно до 15 метров. Но самые масштабные работы, стоимостью в 580 миллионов рублей, развернутся на улице Тихоокеанской. Для того, чтобы их завершить полностью, потребуется не один, а три года. Здесь и расширение проезжей части, и строительство двух подземных и двух надземных пешеходных переходов.

В результате увеличится не только пропускная способность улицы, но и снизится количество ДТП на ней. «Если этого не произойдет – вся наша работа пойдет насмарку», — подчеркнул мэр. Подводя итоги объезда, Александр Соколов сказал: «По нормативам (с дорожным полотном, «ливневкой», освещением и озеленением) восстановление одного километра дороги в условиях города обходится в 35-45 миллионов рублей. В будущем году в нашем распоряжении на все про все из городских, краевых и федеральных денег на километр дороги набирается 16 миллионов, поэтому в большей степени будем делать упор на замену дорожного полотна.

И это – наиглавнейшая из задач. В ближайшие дни утвердим план и начнем готовить пакеты документов на проведение аукционов. Общей объем средств, которые будут затрачены на ремонт хабаровских дорог в 2018 году – более 1 миллиарда 600 миллионов рублей, часть из которых город получит на условиях софинансирования в рамках глобального федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его инициатором стал лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Реализация данного проекта вошла в перечень основных направлений стратегического развития нашей страны и для Хабаровска он, безусловно, также является большим подспорьем. С такой поддержкой в 2018-м году мы сделаем все возможное, чтобы дороги дальневосточной столицы стали лучше».