В Хабаровске растет число предпринимателей в малом и среднем бизнесе. В нынешнем году оно превысило 32,5 тысячи предприятий и организаций. Об этом рассказал начальник управления экономического развития администрации города Александр Анисимов депутатам Хабаровской городской думы. С 2014 года в краевой столице реализуется очередная муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» на период до 2020 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В нее входит 20 мероприятий, в том числе по 13 мероприятиям предусмотрено финансирование в сумме 11,1 миллиона рублей. По этой программе получили поддержку 39 субъектов предпринимательской деятельности. В городе выходят телевизионные программы по развитию бизнеса, публикуются материалы в сети интернет. Ежегодно проводится конкурс «Лучший предприниматель города Хабаровска».

В нынешнем году в различных его номинациях 8 бизнесменов признаны победителями. А 22 предприятия города стали призерами конкурса «Хабаровская марка». В результате предпринимательское сообщество города растет, наблюдается увеличение оборота с 341,7 миллиардов рублей до 388 миллиардов. Малое и среднее предпринимательство формирует больше трети налоговых поступлений в местный бюджет и обеспечивает треть всех горожан работой.