Хабаровск стал лауреатом премии Финансового университета прави-тельства РФ в области качества жизни людей

Хабаровск стал лауреатом премии Финансового университета правительства РФ в области качества жизни людей. Ученые проанализировали социально-экономическое положение 38 крупных и средних городов России с численностью населения от 500 тысяч человек. При этом использовалась официальная информация Росстата, а также результаты социологических опросов жителей городов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Оценивались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, дороги и дорожное хозяйство, культура и образование, работа ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство города, оценка работы городских властей, миграционные настроения. Лучшим городом по качеству жизни населения среди российских городов с численностью 500 тыс. человек по итогам 2017 года признана Тюмень.

Город Грозный отмечен за выдающиеся достижения в повышении качества жизни населения – на протяжении нескольких лет он стабильно занимает второе место в рейтинге городов по качеству жизни. Сегодня в Москве в рамках IV Международного форума «Что день грядущий нам готовит?» состоится церемония торжественного награждения. Помимо победителей, дипломы лауреатов премии Финансового университета правительства РФ в области качества жизни будут вручены представителям Уфы и Хабаровска.

Как отмечено в пресс-релизе университета, «за значительный рывок в повышении качества жизни населения в связи с тем, что эти города продемонстрировали весьма существенный рост показателей качества жизни населения по сравнению с предыдущим годом». Отметим, что в нынешнем году в Хабаровске был проведен огромный объем работ по благоустройству дворовых территорий и реконструкции дорог.

Проведен капитальный ремонт 37 км дорог, 153 дворовых территории, в том числе 23 проезда к многоквартирным домам. 65 дворов было сделано по программе благоустройства с привлечением муниципальных грантов, 57 объектов – по программе «Формирование современной городской среды», а 8 дворов и 23 проезда – по программе ремонта дворовых территорий на условиях софинансирования с бюджетом Хабаровского края.