Подписано соглашение о минимальной заработной плате в Хабаровском крае

В Правительстве Хабаровского края состоялась церемония заключения соглашения о минимальной заработной плате. Подписи под документом поставили Губернатор Вячеслав Шпорт, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко и генеральный директор исполнительной дирекции Союза работодателей Хабаровского края Милана Распутина. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Вячеслав Шпорт отметил, что подписание соглашения – важное событие для властей региона, работодателей и профсоюзов. С прошлого года в крае применяется особый подход к уровню минимальной заработной платы (МЗП). Во-первых, этот показатель привязан не к среднероссийской величине прожиточного минимума, а к уровню прожиточного минимума, который формируется в Хабаровском крае и сейчас составляет 13807 рублей.

Во-вторых, в прошлом году в крае года проведена реформа минимальной заработной платы. Теперь применяется дифференцированный подход. Учитываются климатические особенности и условия жизни населения. В результате, отдельно определяется минимальная зарплата для районов Крайнего Севера и приравненных к ним, а также для южных территорий.

Таким образом, в соглашении определены следующие значения МЗП. В Охотском районе она составит 117 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения — 16130 руб. В Аяно-Майском районе – 107,5 процентов и 14840 руб. В районах, приравненных к Крайнему Северу, МЗП будет соответствовать прожиточному минимуму — 13807 руб. В южных районах Хабаровского края минимальная заработная плата составит 90 процентов от прожиточного минимума — 12426 рублей. Отметим, что все эти показатели вступают в силу с 1 января следующего года.

В то же время, Президентом России определено, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата по стране должна быть не ниже уровня прожиточного минимума.

«Мы, безусловно, выполним поручение главы государства. Поэтому с 1 января 2019 года в южных района Хабаровского края, в том числе и в Хабаровске, минимальная зарплата составит 100 процентов от прожиточного минимума. Повышение реального благосостояния жителей края — ключевая задача, которую мы решаем с нашими партнерами — объединениями профсоюзов и работодателей», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.