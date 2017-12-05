Нововведения в лицензировании алкогольной деятельности обсудили в Правительстве края

Публичное обсуждение вопросов правоприменительной практики комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности прошло в Правительстве края. Его участники обсудили действующие процедуры и нововведения в оформлении разрешительных документов на торговлю алкогольной продукцией, подробно разобрали типичные ошибки, которые допускают предприниматели. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отмечалось, что в этом году федеральный закон, регулирующий на территории края деятельность по розничной продаже алкоголя в торговых сетях и при оказании услуг общественного питания, претерпел очередные изменения. Введен ряд позиций, а также расширен перечень документов для получения лицензии. Кроме того, появился новый стандарт бланков, которые можно скачать сайте комитета: potreb.khabkrai.ru во вкладке «Деятельность» в разделе «Лицензирование», «Заявления».

Полноту и достоверность представленных сведений специалисты комитета проверяют документарно, либо выезжают на место. При этом отказать в выдаче лицензии могут из-за наличия задолженности по налогам и сборам, неоплаченных пеней и штрафов, предоставлении недостоверных сведений, отсутствии контрольно-кассовой техники.

«Несмотря на то, что до 1 июля 2018 года организации, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, освобождены от применения контрольно-кассовой техники, при проведении проверки она должна быть, так как ее наличие обусловлено необходимостью фиксации в ЕГАИС розничных продаж алкогольной продукции», — пояснила первый заместитель председателя комитета Елена Спиридонова.

Легально торговать алкоголем также не имеют право те, кто не подключен к системе ЕГАИС. По словам председателя комитета Николая Крецу, важность проведения публичных обсуждений имеет большое значение для совершенствования работы на алкогольном рынке.

«Хабаровский край сегодня выходит на передовые позиции в стране по борьбе с теневым алкогольным рынком. Это наша с вами заслуга, которая приносит дополнительные доходы в краевой бюджет. За короткий период мы смогли перейти на новый формат работы, обеспечив фиксацию закупок и продаж в ЕГАИС, внедрение других федеральных инициатив. В дальнейшем контроль будем усиливать», — сказал председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Публичные обсуждения состоялись в рамках приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина. Документ, утвержденный в декабре прошлого года, предполагает оптимизацию контрольных процедур, снижение административного давления на бизнес.