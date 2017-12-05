Закончить инвентаризацию дворов до конца года поручил Губернатор Вячеслав Шпорт

Сегодня Губернатор Вячеслав Шпорт провел заседание краевой межведомственной комиссии по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В режиме видеоконференции с главами районов участники обсудили итоги работ, выполненных в 2017 году.

Как отметили на совещании, все дворы, где в рамках проекта был запланирован ремонт, приведены в порядок. В настоящее время полным ходом идет инвентаризация дворовых территорий. Она позволит собрать свежие данные, с помощью которых муниципальные власти примут решение, какие дворы в 2018 году они подадут на участие в программе ремонта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«По результатам инвентаризации составляется Паспорт обследуемой дворовой или общественной территории, — сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин. – Он включает в себя описание границ, покрытия проездов и тротуаров, наличия освещения, скамеек, урн, зеленых насаждений, архитектурных объектов, парковок и многое другое. Каждый элемент фотографируется. Итоговый документ позволяет получить полное представление о дворе, понять в каких работах он нуждается».

Министр отметил, что все сведения муниципальные власти затем занесут в специальный раздел на портале «ГИС ЖКХ». Это сделают для того, чтобы ими смогли воспользоваться граждане.

Завершить инвентаризацию планируется до 25 декабря этого года. Пока только 46 поселений из 81 справились с этой задачей. Поэтому глава региона поручил, как можно оперативнее закончить работы.

«Проект хорошо пошел в нашем регионе. Впервые реализуется такая смелая идея. От жителей требуется лишь выбрать, чтобы они хотели увидеть в своем дворе, как он должен выглядеть. Остальное власти сделают сами, все расходы берет на себя государство. Поэтому мы должны продолжить участвовать в проекте. Необходимо до конца года закончить все подготовительные работы», — сказал Вячеслав Шпорт.

Отметим, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал этой весной одновременно во всех регионах страны. Его инициировал Президент РФ Владимир Путин. Хабаровский край получил на проведение ремонтов 235,3 млн рублей, еще 74,3 млн было выделено из казны региона. Средства позволили привести в порядок 168 дворов и 29 общественных территорий. По итогам года край занял шестое место в рейтинге субъектов по реализации проекта.