АСИ: Три дальневосточных региона показали высокое качество региональных институтов инвестподдержки

В рамках дискуссии «Дальний Восток: работа институтов поддержки предпринимателей», прошедшей в рамках VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», Агентство стратегических инициатив представило результаты исследования механизмов поддержки инвестиционной деятельности в субъектах ДФО. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, три дальневосточных региона – Амурскую область, Хабаровский край и Магаданскую область – отличает высокое качество работы специализированных региональных институтов инвестиционной поддержки. В этих трех регионах отмечается самый высокий на Дальнем Востоке уровень удовлетворенности работой региональных инвестиционных советов.

Эксперты АСИ проанализировали инвестиционное законодательство в дальневосточных регионах. Во всех регионах реализованы базовые нормы финансовой поддержки — госгарантии и налоговые льготы для инвесторов. «Лидеры выделяются разными аспектами. Если Амурская область продвинулась дальше других в регламентации концессионных соглашений и ГЧП, новых инструментов промышленной политики, то Сахалинская область и Хабаровский край сформировали наиболее комплексный подход к льготам для различных инвестиционных проектов», – уточнила Светлана Чупшева.

Дальний Восток сегодня лидирует по темпам роста инвестиций в уставной капитал компаний, но отстает по количеству новых предприятий малого и среднего бизнеса. «Мы видим опережающий рост инвестиций в основной капитал. Среднегодовой темп роста объема инвестиций на Дальнем Востоке +10%, в России + 3%. Динамика в секторе МСП отстает от общероссийского уровня — в первую очередь, по числу новых предприятий», — отметила глава АСИ.

По словам Светланы Чупшевой, главные сдерживающие фактора развития МСП – низкая доступность кредитов, СВЕРХ активность контролирующих органов. «Объем кредитования в расчете на 1 субъект МСП на Дальнем Востоке на 18% меньше чем в целом по России. Количество проведенных контролирующими органами проверок на 1 тыс. субъектов МСП в 2017 году на 7% выше, чем в среднем по стране», — уточнила она.

О необходимости поддержки сегмента малого и среднего предпринимательства говорили и другие участники дискуссии.