«Биглион» узнал, какие услуги со скидками популярны в Хабаровске

Эксперты компании «Биглион», сервиса для умного шопинга, изучили, какие товары и услуги были популярны среди пользователей сервиса из Хабаровска.

Для этого аналитиками было изучено более 900 акций, в ходе которых хабаровчане приобрели свыше 32 тыс. купонов. Анализ был проведен на основе всех акций, по которым осуществлялись продажи в первые 10 месяцев 2017 года.

Наибольшей популярностью пользовались акции и спецпредложения, относящиеся к следующим категориям:

Красота – 47%

Здоровье и фитнес – 21%

Разное (авто, обучение, концерты, товары) – 12%

Развлечения – 11%

Рестораны –8%

Отели и туры – 1%

Если сравнить эти данные с общероссийской статистикой, можно отметить существенно больший интерес жителей Хабаровска к выгодным предложениям в категориях «Красота» (47% по сравнению с 21% в среднем по России) и «Здоровье и фитнес» (21% против 12% соответственно). Любопытно, что к самой популярной среди российских пользователей Биглион категории «Отели и туры» (21% от всех приобретенных купонов в стране) относится только 1% купонов, купленных хабаровчанами.

Лучшие предложения (Топ 10)

Категория Предложение Развлечения Участие в квесте на выбор от компании «Квест клуб» Здоровье Профессиональная гигиена полости рта в стоматологии Dental Office Рестораны Банкет для компании до 30 человек в ресторане «Шаталов Дом» Обучение Абонемент на 1 или 2 месяца посещения детского сада «Изумрудный город» Красота Полировка, шлифовка посеченных кончиков, стрижка, окрашивание волос в «Евростудии красоты и здоровья» Рестораны Абонемент на 1 или 3 месяца занятий фитнесом в фитнес-клубе «Пятый элемент» Авто 1, 3 или 5 комплексных моек автомобиля с покрытием кузова жидким воском, базовая мойка с влажной уборкой салона либо полировка фар в автокомплексе «Барбадос» Здоровье Диагностический прием невролога или лечебный комплекс на выбор в медицинском центре «Клиник-А» Развлечения 2 или 3 часа игры в боулинг для компании до 6 человек в будний или выходной день в развлекательном комплексе «Абриколь» Разное Кастрация котов, стерилизация кошек, УЗИ от ветеринарного центра «Бонифаций»

«Наша миссия – давать потребителю скидки на те услуги, которые им нравятся, — отметили в пресс-службе “Биглион”. – Мы хотим, чтобы люди продолжали получать положительные эмоции, чтобы они могли покупать разные услуги чаще и не отказывали себе в том, к чему они привыкли. Мы за разумное потребление услуг и товаров со скидкой, поэтому мы будем рады каждой новой акции в Хабаровске».