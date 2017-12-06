«Биглион» узнал, какие услуги со скидками популярны в Хабаровске

Эксперты компании «Биглион», сервиса для умного шопинга, изучили, какие товары и услуги были популярны среди пользователей сервиса из Хабаровска.
Для этого аналитиками было изучено более 900 акций, в ходе которых хабаровчане приобрели свыше 32 тыс. купонов. Анализ был проведен на основе всех акций, по которым осуществлялись продажи в первые 10 месяцев 2017 года.
Наибольшей популярностью пользовались акции и спецпредложения, относящиеся к следующим категориям:
- Красота – 47%
- Здоровье и фитнес – 21%
- Разное (авто, обучение, концерты, товары) – 12%
- Развлечения – 11%
- Рестораны –8%
- Отели и туры – 1%
Если сравнить эти данные с общероссийской статистикой, можно отметить существенно больший интерес жителей Хабаровска к выгодным предложениям в категориях «Красота» (47% по сравнению с 21% в среднем по России) и «Здоровье и фитнес» (21% против 12% соответственно). Любопытно, что к самой популярной среди российских пользователей Биглион категории «Отели и туры» (21% от всех приобретенных купонов в стране) относится только 1% купонов, купленных хабаровчанами.
Лучшие предложения (Топ 10)
|Категория
|Предложение
|Развлечения
|Участие в квесте на выбор от компании «Квест клуб»
|Здоровье
|Профессиональная гигиена полости рта в стоматологии Dental Office
|Рестораны
|Банкет для компании до 30 человек в ресторане «Шаталов Дом»
|Обучение
|Абонемент на 1 или 2 месяца посещения детского сада «Изумрудный город»
|Красота
|Полировка, шлифовка посеченных кончиков, стрижка, окрашивание волос в «Евростудии красоты и здоровья»
|Рестораны
|Абонемент на 1 или 3 месяца занятий фитнесом в фитнес-клубе «Пятый элемент»
|Авто
|1, 3 или 5 комплексных моек автомобиля с покрытием кузова жидким воском, базовая мойка с влажной уборкой салона либо полировка фар в автокомплексе «Барбадос»
|Здоровье
|Диагностический прием невролога или лечебный комплекс на выбор в медицинском центре «Клиник-А»
|Развлечения
|2 или 3 часа игры в боулинг для компании до 6 человек в будний или выходной день в развлекательном комплексе «Абриколь»
|Разное
|Кастрация котов, стерилизация кошек, УЗИ от ветеринарного центра «Бонифаций»
«Наша миссия – давать потребителю скидки на те услуги, которые им нравятся, — отметили в пресс-службе “Биглион”. – Мы хотим, чтобы люди продолжали получать положительные эмоции, чтобы они могли покупать разные услуги чаще и не отказывали себе в том, к чему они привыкли. Мы за разумное потребление услуг и товаров со скидкой, поэтому мы будем рады каждой новой акции в Хабаровске».
Эта запись была опубликована 06.12.2017в 22:01. В рубриках: Общество.
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