Новый размер прожиточного минимума утвержден в крае

В Хабаровском крае утверждена новая величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал глава региона Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

За третий квартал 2017 года средний размер показателя составил 12954 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум зафиксирован на уровне 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля, для детей – 13452 рубля.

Расчет прожиточного минимума выполняется на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, обязательных платежах за отчетный квартал. Новые показатели будут учитываться при предоставлении мер соцподдержки и социальной помощи населению края.