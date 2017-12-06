Хабаровский край готов к участию в «Днях Дальнего Востока» в Москве

налоговых льготах и административных преференциях в рамках режимов ТОСЭР и СПВ. Еще одно направление — «Ярмарка вакансий».

«Мы очень серьезно подошли к вопросу организации «Ярмарки вакансий». Мы сделали предложения крупным компаниям региона, которые проявили большую заинтересованность в участии в данном мероприятии. Так что в павильоне 8.1 гости смогут узнать, какие рабочие места уже есть в крае и округе, какие будут востребованы в перспективе реализации новых инвестпроектов», — сообщил Сергей Гончар. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам Александра Федосова, любое деловое мероприятие становится более интересным, если в нем присутствует культурная составляющая. В Москве край представят ансамбль песни и танца «Славянская душа» и народный национальный хореографический ансамбль «Сэнкуре». Помимо этого подготовлен видеоролик о природном и культурном разнообразии региона, а в фото-зоне разместят 3-D макет с изображением озера «Медвежье», где любой желающий сможет сделать снимок с эффектом присутствия у природной «Жемчужины среди гор».