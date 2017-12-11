Организовать расчистку автодорог от снега поручил Губернатор края

Сегодня ночью в Хабаровский край пришел очередной циклон. По информации Дальневосточного УГМС, в ближайшие двое суток по всей территории региона пройдут обильные снегопады. Порывы ветра местами могут составить от 17 до 20 м/с. На дорогах образовался гололед. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В настоящее время снег идет на юге края, в городе Хабаровске и Ванинском районе. Ожидается, что в ближайшие часы осадки начнутся в Нанайском и Комсомольском районах, а затем и в остальных частях края. Пока в регионе обстановка в связи с непогодой стабильная. Все автомагистрали, как федеральные, так и краевые, открыты для проезда транспорта. Задержек авиарейсов и поездов нет. Однако уже закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. В Татарском проливе отмечаются сильные волны – до 4 метров высотой.

В связи со сложившейся ситуацией Губернатор края Вячеслав Шпорт поручил профильным ведомствам и муниципальным властям взять под контроль работу объектов ТЭК и ЖКХ. Необходимо обеспечить их бесперебойную работу. Также глава региона распорядился оперативно организовать уборку снега на автомагистралях. Дорожные службы уже приступили к расчистке.

Как сообщили в дежурно-диспетчерской службе Правительства края, в настоящее время междугородние автодороги убирает 80 единиц техники. В Хабаровске с утра было задействовано 68 единиц.