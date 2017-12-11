В Правительстве края подвели итоги речной пассажирской навигации 2017 года

В министерстве промышленности и транспорта края состоялось торжественное подведение итогов навигации-2017. В период с 29 апреля по 31 октября было перевезено более 320 тыс. пассажиров, что составляет 105% к уровню прошлого года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Благодаря слаженной работе трудовых коллективов, руководителей предприятий и органов исполнительной власти в этом году навигация прошла без сбоев, с хорошим качеством исполнения. Из краевого бюджета на организацию регулярных пассажирских перевозок было направлено 81 млн руб. субсидий», — отметил заместитель министра – начальник управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта края Артем Сердюков. Он поблагодарил речников за успешно проведенную навигацию и вручил благодарственные письма руководителям и сотрудникам транспортных предприятий.

Отметим, силами компаний-перевозчиков ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс» 10 теплоходов и 2 дебаркадера прошли капитальный и текущий ремонт. В свою первую навигацию в этом году вышло судно «70 лет Победы», построенное на АО «Хабаровский судостроительный завод». Теплоход выполнял международные рейсы по маршруту Хабаровск – Фуюань и с мая по октябрь 2017 г. перевёз более 10 тыс.

Дальнейшие перспективы развития речных перевозок Правительство края связывает с завершением строительства двух судов проекта А45 для маршрута «Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре». Также к весне следующего года корабелы Хабаровска планируют сдать судно на воздушной подушке СВП-50 вместимостью 50 человек, которое строится в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы Хабаровского края». Планируется, что судно будет работать на линии «Хабаровск – Победа».