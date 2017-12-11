В Московском метро запущен «Дальневосточный экспресс»

Сегодня в Московском метрополитене состоялся запуск специального брендированного состава. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка, а также главы дальневосточных регионов, в том числе Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Мероприятие состоялось в рамках «Дней Дальнего Востока», которые накануне стартовали в столице. Поезд будет обеспечивать транспортное сообщение по Таганско-Краснопресненской линии подземки. На вагоны нанесена информация о каждом регионе ДФО. Пассажиры смогут познакомиться с достопримечательностями, историческими фактами и знаменитыми личностями.

«Мы хотим, чтобы москвичи и жители других регионов знали, что Дальний Восток – это прекрасный край, который сегодня активно развивается. На него приходится четверть всех иностранных инвестиций, которые идут сегодня в нашу страну. Это место, где строятся новые предприятия, где можно найти интересную работу, получить бесплатно землю, познакомиться с замечательными людьми», — отметил вице-премьер Юрий Трутнев.

Вагон Хабаровского края посвящен туристическим достопримечательностям региона. Здесь можно узнать о петроглифах Сикачи-Аляна, Шантарских островах, реке Амур, озере Амут и озере лотосов. Кроме того, пассажиры смогут увидеть высокотехнологичную продукцию, которая выпускается в регионе, – военные и гражданские самолеты и корабли. Также здесь можно получить исчерпывающие сведения о «дальневосточном гектаре» в Хабаровском крае.

«Я рассчитываю, что информация, которая представлена в этом поезде, не оставит равнодушными москвичей и гостей столицы. Мы постарались показать все самое яркое и интересное. Я думаю, что эту идею надо развивать. Возможно, предусмотреть подобные вагоны и в составах, которые возят людей на Дальний Восток, по Транссибу», — отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

Гостей торжественной церемонии поздравили лучшие творческие коллективы ДФО, в том числе и два ансамбля из Хабаровского края – «Сэнкурэ» и «Славянская душа». После официальной части почетные гости проехали в «дальневосточном экспрессе» несколько станций. Ожидается, что экспресс перевезет более миллиона пассажиров.

Напомним, «Дни дальнего Востока» в Москве стартовали 8 декабря. Хабаровский край в рамках масштабного проекта представит свой экономический, промышленный и культурный потенциал. С 14 по 16 декабря в «Экспоцентре» пройдет основная деловая программа. Она включает в себя различные дискуссионные сессии. Кроме того, в столичных вузах пройдет цикл открытых лекций о Дальнем Востоке, а инвесторы, реализующие свои проекты в ДФО, расскажут о том, как начать и вести здесь свой бизнес.