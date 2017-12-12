Передвижная «Лаборатория безопасности» научит детей правилам поведения на дороге

Первый на Дальнем Востоке детский мобильный автогородок для изучения ПДД появился в Хабаровском крае. Он был передан региону в рамках федерального проекта «Лаборатория безопасности» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, автогородок представляет собой автобус, который оборудован комплектом технических и учебно-методических материалов, необходимых для изучения школьниками правил дорожного движения и проведения теоретической и практической подготовки по правильному поведению на дорогах. «Лаборатория безопасности» может выезжать в отдаленные районы региона и привозить с собой все необходимое оборудование: велосипеды, конусы, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети. В игровой форме детям покажут различные ситуации, которые происходят на дороге, и объяснят, как в них себя вести. Свою работу мобильный автогородок начнет в январе 2018 года после новогодних каникул.

«Лаборатория безопасности» для нас очень важна благодаря своей мобильности и возможности обучать ребят по новой методологии. Она дополнит работу госпрограммы, в том числе, по формированию безопасного поведения наших детей на дороге. Мобильный автогородок сможет обучать не менее четырех тысяч детей в год», — подчеркнула министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Она также отметила, что только 15% ДТП с участием детей случается по вине несовершеннолетних. Поэтому разъяснительная работа будет проводиться также с родителями, водителями, а также пожилыми людьми.

Добавим, федеральный проект «Лаборатория безопасности» реализуется в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина. Детские мобильные автогородки появились уже в 17 регионах России.