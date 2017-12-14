«Дальневосточная ярмарка» завершила свою работу в Москве

Продукция производителей Хабаровского края, широко представленная в рамках «Дальневосточной ярмарки» в Москве, пользовалась повышенным спросом у жителей и гостей столицы. За время работы площадки с 8 по 13 декабря удалось реализовать более 2, 2 тонн различных товаров. Посетителей привлекали широким ассортиментом: в торговых шале можно было приобрести по умеренным ценам мед, рыбные деликатесы, дикоросы, травы, сувениры. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Домой едем налегке», — отметила одна из участниц ярмарки, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Таежная пасека» Оксана Лебедева. По словам предпринимателя, чье хозяйство успешно зарекомендовало себя на рынке региона, привезенные 50 кг меда были проданы за один день. Аналогичная ситуация с кедровыми орехами, которые стали одним из самых популярных товаров на «Дальневосточной ярмарке».

В торговых павильонах Хабаровского края были эксклюзивно представлены: амурский бархат, листья малины, пыльца, сироп из клоповки, мед в сотах, прополис. Целебные свойства и уникальный состав дикоросов и трав стали главными аргументами при выборе товара посетителями ярмарки. Особое место в предпочтениях жителей и гостей Москвы занял папоротник – орляк. Дикорос, малоизвестный в западных регионах страны, привлекал покупателей необычным видом и вкусом.

«Большая проходимость Тверской площади позволила максимально задействовать торговую площадку для «продвижения» нашей продукции, — отмечает фермер из Хабаровского края Сергей Суровцев. – Мы посмотрели на потребителей, оценили особенности рынка Москвы. Видим, что экологически чистый товар востребован и его можно было бы продавать на постоянной основе».

В рамках «Дней Дальнего Востока» регион продемонстрировал не только свои гастрономические преимущества – на ярмарке проводилась дегустация блюд национальной кухни, но и культурный потенциал. Мастерицы из Хабаровского края провели шесть мастер-классов, которые посетило более 500 человек. Наибольший интерес у жителей и гостей столицы вызвали работы по изготовлению сувениров из рыбьей кожи. Обучение всех желающих этой редкой технологии провела Валентина Бельды из с. Джари Нанайского района.

Дальневосточный колорит помогали создавать творческие коллективы региона: ансамбль «Славянская душа» и хореографический коллектив «Сэнкуре». Также во время ярмарки посетителям был показан исторический фильм о быте и обрядах национальных деревень, который собрал сотни зрителей.

Напомним, выставка продукции местных производителей состоялась в Москве в рамках «Дней Дальнего Востока». В ней приняли участие все девять регионов ДФО. Тематические павильоны посетили вице-премьер РФ — полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка и Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

14-16 декабря перспективы развития региона обсудят уже в рамках деловой программы в московском «Экспоцентре». Запланирована сессия международного дискуссионного клуба Валдай «Поворот России на Восток: следующее десятилетие», сессия с участием федеральных министров социального блока «Как добиться социального развития Дальнего Востока выше среднероссийского уровня?». Кроме того, в столичных вузах пройдет цикл открытых лекций о Дальнем Востоке, а инвесторы, реализующие свои проекты в ДФО, расскажут о том, как начать и вести здесь свой бизнес.

«Приоритетом XXI века» назвал развитие региона Президент России Владимир Путин. По словам главы государства, речь идет о создании на Дальнем Востоке «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей, инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, создание конкурентных научно-исследовательских центров.