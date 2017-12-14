Корпоратив 2018 — компании не планируют отказываться от праздника

Служба исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter провела опрос среди работодателей Хабаровского края на предмет планов на новогодние мероприятия и выяснила, что из года в год доля компаний, устраивающих праздничных корпоративы не только не снижается, но растёт, хотя и не столь значительно.

Часть компаний, устраивающих новогодний корпоратив, осталась прежней в сравнении с позапрошлым годом, несмотря на незначительные различия в долях компаний, отказавшихся от праздника.

Несмотря на то, что процент компаний, не отказывающих своим сотрудникам в празднике, не снизился по сравнению с позапрошлым годом, практически каждой третьей компании (32%) приходится сокращать бюджет на организацию мероприятия в связи с текущей экономической ситуацией в стране.

Суммарно расходы работодателей на организацию новогоднего корпоратива снизились в 2017 году по сравнению с предыдущими периодами.Среди тех 32-х процентов компаний, которые намереваются организовать праздничное мероприятие с максимальной экономией, наиболее популярным вариантов снижения организационных расходов является смена места проведения праздника – 63% компаний сэкономят именно таким образом. Следующим способом экономии является частичное материальное участие сотрудников в корпоративе – 34%. Аналогичной популярностью пользуется возможность самостоятельной организации праздника без привлечения подрядчиков-организаторов – также 34%.

Самое популярно место для проведения корпоратива – ресторан. Практически половина компаний в нынешнем году устроит новогоднее мероприятие именно в заведении подобного рода – 47%. В сравнении с 2014 годом, в году настоящем значительно выросла популярность клубов, как места для проведения корпоратива – с 3% до 11%, а мероприятия на открытом воздухе наоборот утратили популярность – с 8% в 2014 до 2% в году 2017.

Вне зависимости от года – наиболее затратная статья расходов при организации новогоднего корпоратива – еда и напитки для сотрудников – 75% в 2014 году и 76% в году нынешнем.