Хабаровские дорожники продолжают битву с циклоном. Дальневосточную столицу накрыл затяжной снегопад. Круглосуточная вахта дорожников не прекращается уже четвертые сутки. Без малого сотню часов техника и люди безостановочно сражаются с непогодой. Минувшей ночью бой стихии дали 45 снегоуборочных агрегатов и 53 дорожных рабочих. Они убрали и вывезли с хабаровских трасс 350 кубометров снега. Также «ночники» посыпали самые скользкие и опасные участки дорог реагентом и песчано-соляной смесью: на магистрали дальневосточной столицы легло 600 тонн противогололедных средств. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщил заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, все муниципальные механизированные снегоуборочные звенья и бригады дорожных рабочих, заступивших на боевой пост сегодня в день, ведут борьбу со снегом в штатном режиме. «Снегопад не прекращается, однако во всех районах города работают наши бригады – сейчас на дорогах трудятся 113 человек и 82 единицы спецтехники. Они чистят трассы, посыпают опасные спуски-подъемы противогололедными средствами, расчищают от сугробов парковки и остановки общественного транспорта, грузят убранный снег на самосвалы и вывозят его для складирования на специально выделенные для этого площадки. Пока справляемся с последствиями непогоды своими силами – сторонние технические и людские ресурсы к снегоуборке не привлекаем. Работу будем продолжать все также – в круглосуточном режиме», — сказал он.