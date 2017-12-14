Мэр Хабаровска Александр Соколов встретился с представителями южнокорейской компании «Fastech». Стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества. Компания «Fastech» работает в сфере высоких технологий, её заводы производят электронику, автоматизированные системы, комплектующие для сотовых телефонов. Инженеры компании также разрабатывают программное обеспечение. Предприятие находится в Пучоне – побратиме Хабаровска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Во время рабочего визита в этот город мэр Хабаровска Александр Соколов посетил головной офис предприятия и рассказал об условиях ведения бизнеса, инвестиционных возможностях Хабаровска, о территориях опережающего развития. Бизнесмены из Кореи заинтересовались, и сейчас представительная делегация, которую возглавляет президент компании Сон Чжин Иль, прибыла в дальневосточную столицу.

«Мы проводим для них ознакомительные предприятия, рассказываем о возможностях города Хабаровска. Даем информацию о тех преференциях, которые при поддержке президента Владимира Владимировича Путина внедряются на Дальнем Востоке. У нас опыт сотрудничества с иностранными инвесторами большой. Из тех, кто работает с администрацией Хабаровска, ни один еще не ушел недовольный ни из одного проекта. Все получали реальную прибыль и проявляли желание продолжать сотрудничество. Это строительный бизнес, бизнес в торговле, социальной сфере, медицине.

Проекты в коммунальной сфере, над которыми, в том числе, работали инвесторы из Республики Корея», — заявил мэр Александр Соколов. Гости посетили ряд предприятий Хабаровска, которые включены в систему ТОСЭР. В частности, они побывали на заводе строительной керамики. Хабаровские власти намерены предложить южнокорейским предпринимателям территорию для организации производства на площадке индустриального парка. Тем более, что кроме преференций для бизнеса, которые дает участие в ТОСЭР, Хабаровск очень удобен в плане логистики. «Они заинтересовались логистическими возможностями Хабаровска. У нас имеется очень разветвленная система транспортного, железнодорожного сообщения. В этом плане Хабаровск безусловно занимает лидирующую позицию в ДФО.

И для иностранных инвесторов это очень важно», -рассказал начальник управления инвестиционного развития администрации города Иштван Брысин. В Хабаровске гости также намерены достичь договоренности с вузами города о стажировке студентов инженерных специальностей на предприятии в Республике Корея. «Мы заинтересованы в сотрудничестве и рассматриваем три варианта. Это сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями Хабаровска или вузами для совместной разработки высокотехнологичной продукции и реализации их на зарубежных рынках. Мы также готовы брать на стажировку специалистов из Хабаровска, чтобы познакомить их с особенностями своего производства, с технологиями в Корее. Кроме того, мы рассматриваем возможность прямого инвестирования в инвестиционные проекты Хабаровска», — рассказал президент компании Сон Чжин Иль. Южнокорейские бизнесмены пробудут в Хабаровске всю неделю. Они также планируют посетить местные высокотехнологические предприятия и договориться с ними о сотрудничестве.