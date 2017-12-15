11-летняя россиянка Александрия Лаптева признана будущей иконой стиля в мире

Отличающаяся неземной красотой 11-летняя жительница России Александрия Лаптева добилась того, что ее признали отечественной иконой стиля и эталоном грации.

У девочки есть удивительная особенность — все ее фотографии получаются красивыми и естественными. Может быть потому, что у нее длинные волосы, изящное лицо и стройная фигура. Но причина может крыться и в том, что она считает неприемлемыми игру на камеру и позерство. Во время фотосессий Лаптева остается самой собой. С ней изъявляют желание работать многие фотографы, но Александрия принимает далеко не каждое предложение.

«Самым главным требованием к фотосессиям у Александрии является то, чтобы концепция сюжета была построена на скромности и воспитании», — подчеркивает издание dni.ru.

Несмотря на юный возраст, в глазах модели читается мудрость, и она уже знает, чего хочет в жизни. Ее воспитанность и трудолюбие помогают ей добиться успеха. К настоящему моменту она успела побывать на «большой сцене» (благодаря 2-летнему занятию вокалом и камерным выступлениям) и сняться на обложках известных журналов. Ко всему прочему она обучается в Школе кино и телевидения «Останкино» и Школе искусств «Старт».

В процессе взросления харизматичность Александрии становится лишь сильнее. Если на сегодняшний день она уверенно занимает лидирующую позицию в списке «самых красивых девочек России в возрасте после 10 лет», то через несколько лет о ней может услышать весь мир. Уже сейчас ее узнают не только в родном городе, но и в других странах, а случайные прохожие спрашивают разрешения у родителей Лаптевой сделать с юной моделью несколько фотографий.