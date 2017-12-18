В Хабаровске продолжается ликвидация последствий циклона, накрывшего город на минувшей неделе. С 11 по 15 декабря в дальневосточной столице шел снег. В общей сложности в «циклонную» пятидневку в краевом центре выпало 14 миллиметров осадков — 82% от месячной нормы, которая, по данным синоптиков, составляет 17 миллиметров. На борьбу со стихией были брошены все технические и людские ресурсы города – муниципальные, жилищных организаций, хабаровских предприятий и организаций: одних только дворников работало более 1200. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщил заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, за время прохождения циклона на магистралях Хабаровска в круглосуточном режиме снегоуборку в составе механизированных колонн вели грейдеры, фронтальные погрузчики, мощные МАЗы с отвалами и щетками, песко- и реагенторазбрасыватели.

В среднем в дневную смену выходило порядка 80 единиц техники, в ночь – около полусотни. В рукопашной с сугробами и снежными заносами ежесуточно сходились около 200 дорожных рабочих. «За время затяжного снегопада с дорог и улиц города было убрано и вывезено 6040 кубометров снега. В целях обеспечения безопасности дорожного движения велась постоянная посыпка проезжей части противогололедными средствами: на хабаровские дороги было высыпано 3295 тонн песчано-соляной смеси и, пока позволял температурный режим, 17,8 тонн реагента (ниже -15°C он – не работает).

Традиционно в ходе очистки в приоритете были трассы, по которым пролегают маршруты городского пассажирского транспорта, пешеходные переходы и остановки, опасные спуски и крутые подъемы. В настоящий момент дороги краевого центра расчищают 72 спецавтомашины и 126 рабочих. Теперь, когда снегопад полностью прекратился, мы делаем упор на вывоз снежных масс, которые складировали на придорожных пространствах, очистку проезжей части и прибордюрной зоны.

Это можно было бы делать гораздо быстрее, кабы хабаровские автомобилисты не создавали нам затруднений в работе, нарушая правила парковки и оставляя свои авто ночевать у обочин», — сказал он. По словам Панащатенко, полностью ликвидировать последствия циклона на трассах краевого центра дорожники планируют до конца текущей недели. Если, конечно, над Хабаровск вновь не разверзнутся отягощенные снегом небеса…