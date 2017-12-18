В Хабаровске продолжается ликвидация последствий циклона, накрывшего город на минувшей неделе. С 11 по 15 декабря в дальневосточной столице шел снег. В общей сложности в «циклонную» пятидневку в краевом центре выпало 14 миллиметров осадков — 82% от месячной нормы, которая, по данным синоптиков, составляет 17 миллиметров. На борьбу со стихией были брошены все технические и людские ресурсы города – муниципальные, жилищных организаций, хабаровских предприятий и организаций: одних только дворников работало более 1200. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Как сообщил заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, за время прохождения циклона на магистралях Хабаровска в круглосуточном режиме снегоуборку в составе механизированных колонн вели грейдеры, фронтальные погрузчики, мощные МАЗы с отвалами и щетками, песко- и реагенторазбрасыватели.
В среднем в дневную смену выходило порядка 80 единиц техники, в ночь – около полусотни. В рукопашной с сугробами и снежными заносами ежесуточно сходились около 200 дорожных рабочих. «За время затяжного снегопада с дорог и улиц города было убрано и вывезено 6040 кубометров снега. В целях обеспечения безопасности дорожного движения велась постоянная посыпка проезжей части противогололедными средствами: на хабаровские дороги было высыпано 3295 тонн песчано-соляной смеси и, пока позволял температурный режим, 17,8 тонн реагента (ниже -15°C он – не работает).
Традиционно в ходе очистки в приоритете были трассы, по которым пролегают маршруты городского пассажирского транспорта, пешеходные переходы и остановки, опасные спуски и крутые подъемы. В настоящий момент дороги краевого центра расчищают 72 спецавтомашины и 126 рабочих. Теперь, когда снегопад полностью прекратился, мы делаем упор на вывоз снежных масс, которые складировали на придорожных пространствах, очистку проезжей части и прибордюрной зоны.
Это можно было бы делать гораздо быстрее, кабы хабаровские автомобилисты не создавали нам затруднений в работе, нарушая правила парковки и оставляя свои авто ночевать у обочин», — сказал он. По словам Панащатенко, полностью ликвидировать последствия циклона на трассах краевого центра дорожники планируют до конца текущей недели. Если, конечно, над Хабаровск вновь не разверзнутся отягощенные снегом небеса…
Эта запись была опубликована 18.12.2017в 20:53. В рубриках: Общество.
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