В китайском городе Санья на острове Хайнань появится класс русского языка. Это один из пунктов совместного соглашения между управлениями образования Хабаровска и этого города, которое было подписано на днях. Санья – самый южный побратим Хабаровска, это курорт на берегу Южно-Китайского моря, на острове Хайнань. «Русский класс появится в одной из местных школ. Уже в марте будущего года он начнет работу. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Организацией его работы займутся педагоги из Хабаровска – именно им предстоит деть методику преподавания русского языка для местных педагогов», — рассказала начальник управления образования Хабаровска Ольга Тен. Кроме того, соглашение предусматривает активизацию сотрудничества между городами по обмену делегациями педагогов и школьников.

Первые такие встречи прошли уже в нынешнем году. В курортной городе на юге Китая побывали хабаровские школьники и их учителя. Достигнута договоренность о том, что дети из города Санья будут принимать участие в выставке к юбилею города Хабаровска. Кроме того, у китайских педагогов есть заинтересованность в совместной работе во время фестиваля «Хабаровск. НАШ». Планируется приезд учителей из южнокитайского города в Хабаровск и на День учителя. В рамках нынешнего визита делегации в Санью там прошла выставка творческих работ жителей города Хабаровска, большая часть экспонатов была изготовлена руками детей.

«Это были экспонаты, которые делали школьники в образовательных учреждениях. Выставка имела огромный успех у жителей города Санья. Ведь в качестве экспонатов были изделия с русским национальным колоритом – куклы, различные шкатулочки, матрешки. Гостям выставки мы предлагали наши угощения – сало и дальневосточную селедку», — рассказала Ольга Тен. Благодаря таким соглашениям и своей открытой политике Хабаровск в нынешнем году признан лидером рейтинга международной активности городов. Исследования проводились Всемирной организацией «Объединенные города и местные власти» среди городов Евразийского отделения. Хабаровск стал первым среди 80 городов из разных стран, которые подали заявки на участие в исследовании.