За последние два года на Дальнем Востоке открылось 18 новых кинотеатров

В рамках всероссийского проекта Министерства культуры Российской Федерации по созданию сети кинозалов, за последние два года 18 новых кинозалов профинансировано на территории Дальнего Востока. Об этом и других проектах по созданию объектов культурной инфраструктуры рассказал статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

По словам замглавы Минкультуры России, сегодня на Дальнем Востоке реализуется ряд проектов в области культуры. Помимо проекта по расширению сети кинозалов, по словам замминистра, «завершается реконструкция Драматического театра в Комсомольске-на- Амуре, в этом же году завершена реконструкция Владивостокского цирка».

«Это крупные для отрасли культуры проекты», — сказал Александр Журавский.

Один из ключевых проектов – формирование серьезного культурного кластера во Владивостоке.

«Это и создание Владивостокской сцены Мариинского театра, филиалов Эрмитажа, Русского музея, филиал Академии русского балета, более известного как Вагановское училище, где уже обучаются дети. Уже приняты решения на президентском уровне о формировании серьёзного образовательного кластера в сфере культуры во Владивостоке под эгидой Мариинского театра во взаимодействии с тем, что планируется по линии Мариинского театра», — рассказал Александр Журавский, отметив, что на базе Мариинского театра уже второй год действует международный фестиваль «Восточный», куда съезжаются представители лучших коллективов Японии, Южной Кореи, Китая. Фестиваль приходит под руководством Валерия Гергиева.

По словам замминистра, развитие культурного кластера во Владивостоке имеет особое значение, в связи с тем, что здесь проходит Восточный экономический форум, «собирается весь истеблишмент, учитываются макрорегиональный интересы и обсуждаются стратегии развития в том числе в сфере культуры». Напомним, форум каждый год сопровождается обширной культурной программой.

Как рассказал замминистра, в 2018 году продолжится работа по созданию ряда туристических центров на Дальнем Востоке.

«Развитие туризма – один из существенных драйверов региональной экономики и в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» запланировано создание нескольких культурно-рекреационных кластеров. В Республике Саха (Якутия) это «Северная Мозаика», на нее предусмотрено около 1,2 млрд рублей, часть которых из федерального регионального бюджета, в Амурской области кластер «Амур», в Хабаровском крае на «Остров Большой Уссурийский — Шантары». Это тоже один их приоритетов деятельности Министерства культуры и Ростуризма», — сообщил Александр Журавский.

В рамках такого инструмента, как поддержка новых постановок, была оказана помощь и спектаклям дальневосточных коллективов. Так, гранты получили якутские театры на постановку оперы «Князь Игорь» и спектакль «Путь Святителя Иннокентия», который был показан в рамках Дней Якутии в Москве на площадке «Экспоцентра» в минувшие выходные.

Дальневосточные театры получают поддержку и в рамках программ по техническому перевооружению театров в городах с населением до 300 тысяч и детских театров, включая ТЮЗы, кукольные театры.

«Это важный проект, средств не так много, но этого достаточно для того, чтобы оживилась вся сфера культуры, театральная сфера», — подчеркнул Александр Журавский.

Важным международным событием для культурной жизни Дальнего Востока, по его словам, стал международный проект, инициированный Президентом России, в период его визита в Японию в декабре прошлого года.

«Это «Русские сезоны» в Японии. Проект охватил около 3,5 млн зрителей, в 42 городах Японии прошло около 250 мероприятий. Это только те события, которые происходили в Японии, но этот проект охватил многие города Дальнего Востока и коллективы дальневосточных регионов приезжали в Японию, японские коллективы посетили Россию», — сказал Александр Журавский. Он напомнил, что следующий год станет годом Японии в России.

О необходимости развития культурной жизни Дальнего Востока как фактора закрепления жителей в макрорегионе неоднократно говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в своих выступлениях.

«Для Дальнего Востока в наибольшей степени важно развитие социальной составляющей – образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. Людям должно быть интересно и комфортно жить на Дальнем Востоке», — подчеркивал глава Минвостокразвития.

Этот вопрос также стал одной из центральных тем в выступлениях главы государства на заседании президиума Госсовета и на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума. Как отметил на ВЭФ Владимир Путин, «важнейшее направление нашей работы, имеющее принципиальное значение для благополучия людей, – это формирование современной социальной инфраструктуры».

«Мы, по сути, приступаем к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий. Этот этап связан прежде всего с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, с созданием здесь соответствующей экономической и социальной среды», – подчеркнул Владимир Путин.