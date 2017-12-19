Мэр Александр Соколов: «Хабаровск – территория перспективных инвестиций». Позитивной динамике в инвестиционном и деловом климате дальневосточной столицы и задачам по его дальнейшему улучшению было посвящено инвестиционное послание городского главы. О достижениях и планах города в этом направлении мэр города Александр Соколов сообщил сегодня на заседании, прошедшем в Городском дворце культуры. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В нем приняли участие представители муниципалитета, члены городского совета по предпринимательству при мэре г. Хабаровска и инвестиционного совета администрации города, представители бизнес-сообщества и общественности краевого центра. «Конечная цель инвестиций – сделать так, чтобы наш город жил полной жизнью, динамично развивался, был благоустроенным и комфортным как для его жителей, так и для тех, кто решил к нам переехать, открыть и вести здесь свой бизнес, вложить средства, строить, участвовать в проектах, как инициативных, так и предлагаемых администрацией города», — начала свой доклад Александр Соколов и отметил, что в целях улучшения делового и инвестиционного климата в Хабаровске в 2017 году решением думы города Хабаровска было создано новое профильное структурное подразделение администрации города – управление инвестиционного развития, перед которым были поставлены новые задачи в инвестиционной сфере на 2017 год и стратегические перспективы. Разработан городской инвестиционный портал, в котором сосредоточена база уже готовых инвестиционных проектов и только готовящихся к реализации.

О том, что комплекс мер, реализованных муниципалитетом в текущем году по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, оказался весьма эффективен, свидетельствует беспристрастная статистика. Как отметил мэр, в этом году Хабаровский край (и, конечно же, конечно, Хабаровск – как его столица) занял сороковую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ. За год краю удалось подняться сразу на 33 ступени – с 73-го места на сороковое из 85 субъектов страны. «Сейчас перед нами стоит задача войти в «двадцатку» лучших», — сказал мэр.

Одержать такую серьезную победу позволило устранение административных барьеров между властными структурами и бизнесом, упрощение и ускорение прохождения всех бюрократических процедур, стоящих между инициативой инвестора и воплощением его бизнес-проекта в жизнь. Теперь работа с потенциальным инвестором ведется в режиме «одного окна»: всего 44 рабочих дня тратится на рассмотрение заявки и резюме инвестиционного проекта, согласование и утверждение плана мероприятий по его сопровождению. Упрощена схема получения разрешения на строительство.

Срок его получения теперь – всего 7 дней, а количество процедур по согласованию сокращено до 12. Оптимизированы сроки постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества: предельный срок с августа 2017 года составил 12 рабочих дней (ранее – 18). Срок утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории с 1 сентября 2017 года составляет 18 дней, а ранее составлял 30. Гораздо быстрее теперь заключаются и договоры на подключение к сетям газоснабжения (28 дней), водоснабжения и водоотведения (30 дней) и электроснабжения (15).

Прекрасные экономические условия создаются для резидентов ТОСЭР: они освобождены от налога на прибыль на 5 лет, а следующую пятилетку будут платить его в размере 12% вместо общих 20%. Также на пять лет ставка налога на имущество составит для них 0%, а в следующие пять – всего 1,1%. На протяжении трех лет в графе «земельный налог» для резидентов будет значится 0%. Ставка социальных платежей для них также снижена с 30% до 7,6 на целых 10 лет. В придачу к этому – сокращенные сроки проведения проверок, режим свободной таможенной зоны и расширение на привлечение рабочей силы без квот. Есть и еще один огромный бонус: резиденты ТОСЭР получают еще и готовую инфраструктуру для инвестиционных площадок – инженерные сети и подъездные пути (к примеру, улица Донская в текущем году была реконструирована именно под ТОСЭ «Авангард»).

По основным инвестпроектам, которые реализуются сейчас в Хабаровске, в ближайшее время будет также принят ряд решений о снижении арендной платы. К примеру, за землю, занятую под строительство клиники «Академия здоровья» (ее возведут к 2020-му году на участке в 20 тысячах квадратных метров), с начала 2018-го года инвестор будет вносить платежи по коэффициенту всего в 0,2%, то есть арендная ставка для него будет снижена в два с лишним раза.

В самой ближайшей перспективе муниципалитет таким же образом намерен решить вопрос об оплате за аренду земли, выделенной под строительство гостиниц (сейчас их у нас возводится шесть). В результате проделанной работы отмечается устойчивая положительная динамика инвестиционной активности: в экономику и социальную сферу города, по прогнозным оценкам, в текущем году будет направлено 71,6 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2016 году. По итогам 2017 года оборот организаций города увеличится на 5,3 % к уровню 2016 года и достигнет 480 млрд рублей.

«Показателем стабильности социально-экономического развития является положительная динамика индикаторов уровня жизни населения. В городе стабильно низкий уровень безработицы, по итогам 2017 года он ожидается на уровне 0,3% от численности экономически активного населения», — сообщил мэр. О том, что комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, и реализованных муниципалитетом в текущем году, благоприятно сказался на инвестиционном климате в городе, свидетельствует рост числа индивидуальных и частных предприятий: сейчас их в Хабаровске насчитывается 32 тысячи – на 12% больше, чем в 2016-м году.

С начала года прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства составил более 10%. Как подчеркнул мэр, администрация города не только оказывает поддержку частным инвестициям, но и сама выступает в городе в качестве одного из ведущих инвесторов: в перечень адресных инвестиционных проектов на 2017 год включен 31 объект с общим лимитом финансирования 1 452,5 млн руб., в том числе за счет средств бюджета города 703,7 млн руб. (48%). «В 2018 году мы планируем продолжать начатый курс, постоянно и последовательно реализуя приоритетные задачи в сфере развития города и совершенствуя механизмы, способствующие повышению в городе деловой и инвестиционной активности. Мы открыты к диалогу по всем возникающим вопросам. Наша задача – оказать поддержку как опытным, так и начинающим предпринимателям, от которых мы ждем новых идей и нестандартных решений», — резюмировал мэр.